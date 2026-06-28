“Borussiya”nın əfsanəvi kapitanı vəfat edib

Almaniyanın “Borussiya” Dortmund futbol klubunun sabiq kapitanı Volfqanq Paul vəfat edib.
İdman.Biz xəbər verir ki, klub əfsanəsi uzun sürən xəstəlikdən sonra 86 yaşında dünyasını dəyişib. Bu barədə Almaniya mətbuatı məlumat yayıb.
“Borussiya”nın prezidenti Hans-Yoahim Vatske sabiq futbolçunun ölümü ilə bağlı kədərləndiyini bildirib:
“Bu xəbər bizi inanılmaz dərəcədə məyus etdi. Volfqanq təvazökar, sadə, sadiq və dürüst insan idi. O, klubun ikonasıdır. Onun üçün çox darıxacağam. Fikirlərimiz ailəsi ilədir”.
Paul bütün klub karyerasını “Borussiya” Dortmundda keçirib. O, 1963-cü ildə Almaniya çempionu olub, 1965-ci ildə ölkə kubokunu, 1966-cı ildə isə Kuboklar kubokunu qazanıb. Bu, Dortmund klubunun tarixində ilk avrokubok titulu olub.
Sabiq müdafiəçi 1966-cı il dünya çempionatında Almaniya millisinin heyətində yer alsa da, turnirdə meydana çıxmayıb. Almaniya həmin mundialın finalında İngiltərəyə əlavə vaxtda 2:4 hesabı ilə uduzub.