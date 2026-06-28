Messi canlı olaraq İdman.Biz-in gözü ilə: Argentina - İordaniya matçından REPORTAJ + VİDEO

Son sutkada ABŞ-nin Dallas şəhəri Argentinanın bir parçasına çevrilib. Məhz burada bu ölkənin millisi 2026-cı il dünya çempionatının qrup mərhələsində son oyununu İordaniyaya qarşı keçirib. Görüşün turnir baxımından əhəmiyyəti olmasa da, on minlərlə azarkeş üçün bu, dünya çempionlarını və təbii ki, Lionel Messini görmək üçün daha bir şans idi.
Matç günü argentinalı azarkeşlər sözün əsl mənasında hər yerdə idi. Elə təsəvvür yaranırdı ki, şəhərin bütün mərkəzi səma mavisi və ağ rənglərə boyanıb. Fanatlar arasında təkcə argentinalılar yox idi. Sombrerolu və Argentina millisinin forması geyinən meksikalılar, ABŞ-li azarkeşlər, müxtəlif ölkələrdən gələn turistlər heç olmasa bir günlüyə Argentina bayramının bir hissəsinə çevriliblər.
Argentinalılar sadəcə şəhərdə gəzmirdilər. Mahnılar, barabanlar, rəqslər bir dəqiqə də dayanmırdı, yoldan keçənlər isə istər-istəməz bu bayramın iştirakçısına çevrilirdi. Bir anlıq bu gün Argentinanın rəqibinin kim olduğunu belə unutmaq olurdu. Doğrudan da, cənubi amerikalı azarkeş ordusu ilə müqayisədə iordaniyalı fanatlar çox az idi.
Stadionun yanında atmosfer daha da qaynar oldu - hər mənada. Texasın anomal istisində argentinalı azarkeşlər sanki alova alov qatırdılar. Bu, artıq dünya çempionatında növbəti oyunun sevincindən ibarət deyildi. Hiss olunurdu ki, futbol argentinalıların milli kimliyinin vacib hissəsidir.
Bu futbol karnavalında Dieqo Maradonanın xatirəsi xüsusi yer tuturdu. Azarkeşlər onun təsviri olan nəhəng bannerlər gətirmişdilər. Onlardan birinin üzərində “Əfsanələr ölmür” sözləri yazılmışdı. Digərində isə Maradona Lionel Messi ilə yanaşı təsvir olunmuşdu - bir çoxlarının onun istedadının canlı təcəssümü və futbol tarixinin ən böyük oyunçularından biri hesab etdiyi insanla.
Bununla belə, bu matça gələnlərin çoxu üçün əsas səbəb, yəqin ki, məhz Messi idi. Söhbət təkcə argentinalılardan getmir. Kapitan start heyətində meydana çıxmasa da, onu heç olmasa isinmə hərəkətlərində və ya ehtiyat oyunçular skamyasında görmək artıq hadisə idi.
Bu, hər şeydə hiss olunurdu. Azarkeş formalarında ən çox görünən soyad Messi idi. Kimsə Argentina millisinin əfsanəvi 10 nömrəli formasında gəlmişdi, kimsə İnter Mayami forması geyinmişdi, kimsə isə hətta “Barselona” formasında idi. Bir fanat Messinin kağızdan çap edilən baş maketini tutmuşdu, digəri isə stadiona əsl keçi ilə yaxınlaşmışdı. Heyvan da 10 nömrəli forma geyinmişdi. Bu, G.O.A.T. abreviaturasına işarə idi - “Greatest Of All Time”, yəni bütün zamanların ən böyüyü. Bu ifadə ingiliscə “goat” - keçi sözü ilə səsləşir.
Stadionun içində atmosfer daha da gurlaşdı. Təşkilatçılar publikanı Argentina musiqisi ilə coşdururdular, start fitindən əvvəl isə kimin azarkeşlərinin daha çox səs saldığını müəyyən etməyi təklif etdilər. İordaniyalılar var gücləri ilə çalışdılar, amma argentinalılar cavab verəndə artıq heç bir şübhə qalmadı: bu axşam onların müşayiəti ilə keçəcək.
Geri sayım başladı. Meydanda iki komandanın nəhəng bayraqları açıldı və ot örtüyü iki hissəyə bölündü. Bundan sonra komandalar tuneldən meydana çıxdılar. Ardınca dövlət himnləri səsləndi. Bu, neçə matç izləməyindən asılı olmayaraq, insanın tüklərini biz-biz edən həmin andır.
Start fiti səsləndi.
Messinin böyük ekranda hər görünməsi gur alqışlarla müşayiət olunurdu. Amma iordaniyalı azarkeşlər də zaman-zaman özlərini göstərirdilər. Barabanlar və ritmik şüarlar bütün stadiona yayılır, Argentina mahnıları ilə gözəl kontrast yaradırdı.
İkinci hissənin əvvəlində tribunalar Messi! Messi! deyə səslənməyə başladı. Azarkeşlər sanki məşqçidən öz kumirlərini meydana buraxmağı istəyirdilər. Tezliklə hadisələr sürətlə inkişaf etdi. İordaniya fərqi azaltdı - 2:1. Qırmızı-ağ sektor canlandı: İordaniyadan olan jurnalistlər yerlərindən sıçradılar, tribunada isə ənənəvi kufiyələr görünməyə başladı.
Və nəhayət, çoxdan gözlənilən an gəldi. Tribunaların gurultusundan aydın oldu: Messi meydana çıxmağa hazırlaşır.
Onu uzaqdan izləmək belə xüsusi hiss idi. Komanda topa öz yarımmeydançasında nəzarət edəndə o, sakit şəkildə vəziyyəti qiymətləndirirdi. Amma hücum rəqib meydanına keçən kimi Messi dərhal epizoda qoşulurdu.
O, sözünü deməyi bacardı. Argentinalı futbolçu cərimə zərbəsini yerinə yetirdi. Top səddin yanından sürüşərək qapıya dəqiq istiqamətləndi. Messi qollarını yanlara açıb sevinməyə qaçdı, tribunalar isə sanki qolun müəllifindən də çox sevinirdi. Bir neçə saniyə sonra böyük ekranda onun həyat yoldaşı Antonela Rokutso göründü. Həmin anda qol artıq şəxsi bir hadisə kimi görünmürdü. O, həmin axşam stadionda olan hər kəsə məxsus idi.
Final fitindən sonra emosiyalar miks-zonaya daşındı. Bu dəfə jurnalistlərin sayı İdman.Biz-in daha əvvəl işıqlandırdığı ABŞ - Türkiyə matçı ilə müqayisədə xeyli çox idi. Müsahibə zonasına yaxınlaşmaq çox çətin idi - dəhliz tamamilə ispandilli reportyorlarla dolmuşdu və boş yer demək olar ki, qalmamışdı.
İlk olaraq İordaniya futbolçuları çıxdılar. Argentinalıları isə xeyli gözləmək lazım gəldi və bir anda elə təəssürat yarandı ki, onlar ümumiyyətlə görünməyəcəklər. Lakin sonra demək olar ki, bütün komanda böyük qrup şəklində jurnalistlərin yanından keçdi. Heç kim dayanmadı. Messi də dayanmadı. Jurnalistlərin çoxsaylı xahişlərini eşidən futbolçu sadəcə əlini qaldırdı, sanki onları gördüyünü və dəstəyə görə minnətdar olduğunu göstərirdi, amma ünsiyyət üçün vaxt yox idi.
Daha sonra bir neçə futbolçu mətbuata yaxınlaşdı. Onların arasında Emiliano Martines də var idi. Qapıçının ingiliscə sərbəst danışdığını bilən İdman.Biz onun diqqətini çəkməyi bacardı, hərçənd bu, ilk cəhddə alınmadı. Səs-küyə və ispandilli həmkarların çoxsaylı suallarına baxmayaraq, Martinez dayandı və pley-offdakı qarşıdakı oyunla bağlı suala cavab verdi.
Argentinalıların - həm futbolçuların, həm də azarkeşlərin hər kəs üçün həqiqətən xüsusi etdiyi bu gün sona çatdı. Bu, hər bir futbolsevər üçün əsl hədiyyə oldu: milyonlarla azarkeşin arzuladığı hər şeyi görmək mümkün idi - inanılmaz atmosfer və canlı əfsanə. İndi Argentinanın futbol hekayəsi Mayamidə davam edəcək. Komandanı 1/16 finalda Kabo-Verde ilə oyun gözləyir. Azarkeşlərə isə yalnız gözləmək və komandanın bu bayramı finala qədər daşıyacağına ümid etmək qalır.