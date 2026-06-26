Rafinyanın ailəsindəki qalmaqalın təfərrüatları açıqlanıb

Braziliya futbol millisinin və İspaniyanın “Barselona” komandasının vingeri Rafinya ailəsində yaşanan qalmaqalla gündəmə gəlib.
İdman.Biz xəbər verir ki, “Portal LeoDias” futbolçunun atası ilə bağlı ciddi iddia yayıb.
Mənbənin məlumatına görə, Rafinyanın atası uzun müddət onun gəlirlərinin böyük hissəsini gizli şəkildə mənimsəyib. İddia olunur ki, söhbət futbolçunun qazancının 80 faizindən gedir.
Məsələnin Rafinya 10 milyon avroluq (20 milyon AZN) malikanə almaq istəyəndə üzə çıxdığı bildirilir. Braziliyalı futbolçu həmin vaxt hesabında gözlədiyi qədər vəsait olmadığını görüb. Bundan sonra 29 yaşlı oyunçu atası ilə bütün işgüzar münasibətləri dayandırıb.
Bu hadisə ailə daxilində ciddi gərginliyə səbəb olub. Rafinyanın atasının davranışı futbolçunu maliyyə baxımından çətin vəziyyətə salıb və onu müflis olmaq təhlükəsi ilə üz-üzə qoyub.
Braziliyalı futbolçu bir neçə gün əvvəl də ailəsi ilə bağlı başqa səbəbdən gündəmə gəlmişdi. Onun xanımı Nataliya Belloli DÇ-2026-da Haiti ilə oyunda zədələnən Rafinyaya emosional dəstək vermişdi.
Belloli həyat yoldaşının meydandakı futbolçu obrazından daha çox, onun xarakterinə və mübarizə əzminə diqqət çəkmişdi. O, Rafinyanın yenidən güclü şəkildə qayıdacağına inandığını bildirmişdi.
Beləliklə, Rafinya həm zədə, həm də ailə daxilində yaşanan maliyyə qalmaqalı fonunda çətin dövr yaşayır.