18 İyun 2026
AZ

Alvares “Arsenal”la bağlı mövqeyini açıqlayıb

Futbol
Xəbərlər
18 İyun 2026 18:13
20
Alvares “Arsenal”la bağlı mövqeyini açıqlayıb

İspaniyanın “Atletiko Madrid” futbol klubunun hücumçusu Xulian Alvares karyerasını İngiltərənin “Arsenal” komandasında davam etdirmək niyyətində deyil.

İdman.Biz “El Pais”ə istinadən xəbər verir ki, argentinalı futbolçu Madrid klubunun rəhbərliyinə gələcək planları barədə mövqeyini çatdırıb.

Məlumata görə, 26 yaşlı forvard “Atletiko Madrid”dən ayrılacağı halda yalnız “Barselona”ya keçmək istəyir. O, “Arsenal” və PSJ-dən gələn marağa müsbət yanaşmayıb.

“Barselona”nın futbolçunun nümayəndələri ilə beşillik müqavilənin şəxsi şərtləri üzrə razılıq əldə etdiyi bildirilir. Kataloniya klubu hazırda “Atletiko Madrid”lə danışıqlara başlamağa çalışır.

Madrid təmsilçisi isə Alvaresi satmaq niyyətində deyil. Klub rəhbərliyi argentinalını komandanın əsas futbolçularından biri hesab edir və onun 2030-cu ilədək qüvvədə olan müqaviləsini xatırladır.

“Arsenal” hücumçunun transferində maraqlı olsa da, Alvaresin seçimi London klubunun şanslarını xeyli azaldıb.

Qeyd edək ki, Xulian Alvares hazırda Argentina millisinin heyətində DÇ-2026-da iştirak edir.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Konqolu futbolçu: “Ronaldoya artıq əvvəlki deyil”
17:58
DÇ-2026

Konqolu futbolçu: “Ronaldoya artıq əvvəlki deyil”

Nqalayel Mukau Portuqaliya kapitanından daha yaxşı oyun gözlədiyini etiraf edib
İlk turdan sonra Fransa zirvəyə yüksəlib - FOTO
17:45
DÇ-2026

İlk turdan sonra Fransa zirvəyə yüksəlib - FOTO

DÇ-2026-nın qalibi olmaq üçün ən yüksək şansı Didye Deşamın komandasına verilib
DÇ-2026: Meksika və Cənubi Koreya liderlik uğrunda mübarizə aparacaq - İDMAN.BİZ-in İCMALI
17:30
DÇ-2026

DÇ-2026: Meksika və Cənubi Koreya liderlik uğrunda mübarizə aparacaq - İDMAN.BİZ-in İCMALI

Dünya çempionatının səkkizinci oyun günündə A və B qruplarında mübarizə davam edəcək
“Neftçi”nin UEFA Çempionlar Liqasının birinci təsnifat mərhələsindəki rəqibi məlum olub
17:26
Azərbaycan futbolu

“Neftçi”nin UEFA Çempionlar Liqasının birinci təsnifat mərhələsindəki rəqibi məlum olub

Birinci mərhələnin yarımfinal oyunları iyulun 22-də, final görüşü isə 25-də keçiriləcək
Avrokuboklarda ölkəmizi təmsil edəcək “Zirə” hazırlıq üçün Boluya yollanacaq
17:21
Azərbaycan futbolu

Avrokuboklarda ölkəmizi təmsil edəcək “Zirə” hazırlıq üçün Boluya yollanacaq

Komanda hazırlıq çərçivəsində iki yoxlama oyunu keçirəcək
Tuxeldən FIFA-ya çağırış: “Xüsusi anımı korladılar” - VİDEO
17:12
DÇ-2026

Tuxeldən FIFA-ya çağırış: “Xüsusi anımı korladılar” - VİDEO

İngiltərə millisinin baş məşqçisi himn zamanı fotoqrafların futbolçuları görməsinə mane olduğunu bildirib

Ən çox oxunanlar

Dünya Qadın Seriyası: "Neftçi" Orlean mərhələsinin çempionudur
17 İyun 23:51
Basketbol

Dünya Qadın Seriyası: "Neftçi" Orlean mərhələsinin çempionudur - YENİLƏNİB

Finalda Azərbaycan klubu Fransa ilə qarşılaşıb
DÇ-2026-da sensasiya: İspaniya debütant Kabo-Verde ilə oyunda xal itirdi
15 İyun 21:57
DÇ-2026

DÇ-2026-da sensasiya: İspaniya debütant Kabo-Verde ilə oyunda xal itirdi - YENİLƏNİB

Kabo-Verde ilk dəfə dünya çempionatlarında çıxış edir
DÇ-2026-da növbəti sensasiya: Konqo DR Portuqaliyanı məyus etdi
17 İyun 23:01
DÇ-2026

DÇ-2026-da növbəti sensasiya: Konqo DR Portuqaliyanı məyus etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

ABŞ-ın Hyuston şəhərindəki “NRG stadium”da keçirilib
“Zirə” və “Neftçi”nin Konfrans Liqasındakı mümkün rəqibləri müəyyənləşib - YENİLƏNİB
17 İyun 16:45
Futbol

“Zirə” və “Neftçi”nin Konfrans Liqasındakı mümkün rəqibləri müəyyənləşib - YENİLƏNİB

İkinci təsnifat mərhələsinin matçları iyulun 23-ü və 30-da keçiriləcək