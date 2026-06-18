18 İyun 2026
AZ

Çempion “Sabah” mövsümə hazırlığını davam etdirir - FOTO

Azərbaycan futbolu
Xəbərlər
18 İyun 2026 18:29
110
Çempion “Sabah” mövsümə hazırlığını davam etdirir

“Sabah” futbol klubu yeni mövsümə hazırlığı Avstriyanın Tirol bölgəsində davam etdirir.

İdman.Biz bildirir ki, klubun mətbuat xidməti hazırlıqdan fotolar paylaşıb.

Qeyd edək ki, hazırlıq çərçivəsində son çempionun 3 yoxlama oyunu keçirməsi nəzərdə tutulub.

Masazır təmsilçisinin qarşılaşacağı klublardan biri Rumıniyanın “Universitatya Krayova”sıdır.

Xatırladaq ki, UEFA Çempionlar Liqasının birinci təsnifat mərhələsində “Sabah” Uelsin “Nyu Seynts” klubu ilə rastlaşacaq. İlk oyun 7-8 iyul-da Bakıda olacaq.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Sabah” braziliyalı müdafiəçini Gürcüstana göndərdi
18:44
Azərbaycan futbolu

“Sabah” braziliyalı müdafiəçini Gürcüstana göndərdi

Andrey Santos 2025-ci ilin yayından “Sabah”da çıxış edir
“Neftçi”nin UEFA Çempionlar Liqasının birinci təsnifat mərhələsindəki rəqibi məlum olub
17:26
Azərbaycan futbolu

“Neftçi”nin UEFA Çempionlar Liqasının birinci təsnifat mərhələsindəki rəqibi məlum olub

Birinci mərhələnin yarımfinal oyunları iyulun 22-də, final görüşü isə 25-də keçiriləcək
Avrokuboklarda ölkəmizi təmsil edəcək “Zirə” hazırlıq üçün Boluya yollanacaq
17:21
Azərbaycan futbolu

Avrokuboklarda ölkəmizi təmsil edəcək “Zirə” hazırlıq üçün Boluya yollanacaq

Komanda hazırlıq çərçivəsində iki yoxlama oyunu keçirəcək
“Şamaxı”nın qapıçı: “Yeni baş məşqçi ilə hər şey sıfırdan başlayır” - MÜSAHİBƏ
17:04
Azərbaycan futbolu

“Şamaxı”nın qapıçı: “Yeni baş məşqçi ilə hər şey sıfırdan başlayır” - MÜSAHİBƏ

Abdulla Seydəhmədov növbəti mövsümün daha gərgin və maraqlı keçəcəyini gözləyir
Rahid Əmirquliyev paytaxt klubunda rəhbər vəzifə tutacaq
16:52
Azərbaycan futbolu

Rahid Əmirquliyev paytaxt klubunda rəhbər vəzifə tutacaq

Təcrübəli yarımmüdafiəçinin Birinci Liqa təmsilçisi "Səbail"də vəzifə alacağı gözlənilir
“Qarabağ” və “Zirə” yoldaşlıq görüşündə üz-üzə gələcək
16:31
Azərbaycan futbolu

“Qarabağ” və “Zirə” yoldaşlıq görüşündə üz-üzə gələcək

Yoxlama görüşü yalnız media nümayəndələri üçün açıq olacaq

Ən çox oxunanlar

Dünya Qadın Seriyası: "Neftçi" Orlean mərhələsinin çempionudur
17 İyun 23:51
Basketbol

Dünya Qadın Seriyası: "Neftçi" Orlean mərhələsinin çempionudur - YENİLƏNİB

Finalda Azərbaycan klubu Fransa ilə qarşılaşıb
DÇ-2026-da sensasiya: İspaniya debütant Kabo-Verde ilə oyunda xal itirdi
15 İyun 21:57
DÇ-2026

DÇ-2026-da sensasiya: İspaniya debütant Kabo-Verde ilə oyunda xal itirdi - YENİLƏNİB

Kabo-Verde ilk dəfə dünya çempionatlarında çıxış edir
DÇ-2026-da növbəti sensasiya: Konqo DR Portuqaliyanı məyus etdi
17 İyun 23:01
DÇ-2026

DÇ-2026-da növbəti sensasiya: Konqo DR Portuqaliyanı məyus etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

ABŞ-ın Hyuston şəhərindəki “NRG stadium”da keçirilib
“Zirə” və “Neftçi”nin Konfrans Liqasındakı mümkün rəqibləri müəyyənləşib - YENİLƏNİB
17 İyun 16:45
Futbol

“Zirə” və “Neftçi”nin Konfrans Liqasındakı mümkün rəqibləri müəyyənləşib - YENİLƏNİB

İkinci təsnifat mərhələsinin matçları iyulun 23-ü və 30-da keçiriləcək