17 İyun 2026
AZ

Vüqar Nadirov: “Qarabağ”ın Avropa Liqasında daha da irəli gedəcəyinə inanıram”

Futbol
Xəbərlər
17 İyun 2026 12:57
19
Vüqar Nadirov: “Qarabağ”ın Avropa Liqasında daha da irəli gedəcəyinə inanıram”

“Rəqibə hörmətlə yanaşmaq lazımdır. Onların da müəyyən imkanları və büdcələri var”.

Bu sözləri “Qarabağ”ın sabiq futbolçusu Vüqar Nadirov UEFA Avropa Liqasının birinci təsnifat mərhələsinin püşkünün nəticəsini dəyərləndirərkən deyib.

O, ilk raundda İslandiyanın “Vestri” klubu ilə qarşılaşacaq Ağdam təmsilçisinin mərhələni adlamaq üçün kifayət qədər potensiala malik olduğunu bildirib.

“Düşünürəm ki, “Qarabağ” İslandiya klubunu keçə bilər. Bununla belə, rəqibi də kiçiltmək olmaz. Avrokuboklarda zəif komanda olmur. Hər bir rəqibə ciddi yanaşmaq lazımdır”, - deyə o, AZƏRTAC-a açıqlamasında vurğulayıb.

V.Nadirov qeyd edib ki, “Qarabağ”ın heyəti hələ tam formalaşmayıb və transfer çalışmalarının davam etməsi komanda üçün vacib amillərdəndir:

“Komandadan ayrılan futbolçuların yeri mütləq doldurulmalıdır. Kevin Medina və Toral Bayramovun gedişi ciddi itkilərdir. Hər iki oyunçu uzun illər kollektivin əsas üzvlərindən olub. Ancaq “Qarabağ”ın son illərdəki təcrübəsi göstərir ki, komandaya gələn futbolçular qısa müddətdə uyğunlaşa və faydalı ola bilirlər”.

Sabiq hücumçu baş məşqçi Qurban Qurbanovun rəhbərliyi altında komandanın yenidən uğurlu çıxış edəcəyinə inandığını vurğulayıb: “Qarabağ” illərdir avrokuboklarda ölkəmizi layiqincə təmsil edir. İnanıram ki, bu mövsüm də komanda azarkeşlərini sevindirəcək. Hesab edirəm ki, “Qarabağ” UEFA Avropa Liqasında daha da irəli gedə və uğurlu nəticələr qazana bilər”.

Xatırladaq ki, birinci təsnifat mərhələsinin oyunları iyulun 9-u və 16-da keçiriləcək. “Köhlən atlar”ın ikinci raunddakı rəqibi bu gün bəlli olacaq.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Google tərcüməsi Lopesin karyerasında yeni səhifə açdı
12:42
DÇ-2026

Google tərcüməsi Lopesin karyerasında yeni səhifə açdı

Millidən gələn dəvəti spam sandı, doqquz il sonra mundiala çıxdı
Azərbaycanlı futbolçu karyerasını Rumıniyada davam etdirəcək
12:12
Futbol

Azərbaycanlı futbolçu karyerasını Rumıniyada davam etdirəcək

Oyunçu ilə iki illik müqavilə imzalanıb
Amir Qalenoi: “Beynəlxalq turnirlər tarixinin ən sıxışdırılan komandasıyıq”
11:55
DÇ-2026

Amir Qalenoi: “Beynəlxalq turnirlər tarixinin ən sıxışdırılan komandasıyıq”

ABŞ-dəki məhdudiyyətlər iranlıların DÇ-2026 planlarını pozub
Norveç azarkeşlərindən möhtəşəm “Vikinq avarı” şousu - VİDEO
11:42
DÇ-2026

Norveç azarkeşlərindən möhtəşəm “Vikinq avarı” şousu - VİDEO

“Vikinq avarı” əvvəlcə Bostonun dəmiryol stansiyasında, daha sonra stadionun tribunalarında nümayiş olunub
Elnur Cəfərov: “Yenidən özümü göstərmək üçün fürsət yaranıb”
11:35
Azərbaycan futbolu

Elnur Cəfərov: “Yenidən özümü göstərmək üçün fürsət yaranıb”

29 yaşlı vinger komandasının növbəti mövsüm üçün hədəfindən danışıb
Holand Messinin het-trikinə bir sözlə reaksiya verib - FOTO
11:20
Dünya futbolu

Holand Messinin het-trikinə bir sözlə reaksiya verib - FOTO

Norveçli hücumçu argentinalı ulduzun çıxışını “dəli” adlandırıb

Ən çox oxunanlar

DÇ-2026: Amad Diallo 90-cı dəqiqədə Kot-d’İvuarı qələbəyə daşıdı – YENİLƏNİR+VİDEO
15 İyun 05:13
DÇ-2026

DÇ-2026: Amad Diallo 90-cı dəqiqədə Kot-d’İvuarı qələbəyə daşıdı – YENİLƏNİR+VİDEO

Afrika təmsilçisi Ekvador üzərində minimalhesablı qələbəni son dəqiqələrdə qazandı
Azərbaycan voleybol millisi İspaniyada büdrədi - YENİLƏNİB
14 İyun 22:28
Voleybol

Azərbaycan voleybol millisi İspaniyada büdrədi - YENİLƏNİB

Qadın voleybolçularımız Avropa Liqasının İspaniya mərhələsini bir qələbə və bir məğlubiyyətlə tamamlayıblar
Bir xallıq zəfər, Antverpen bileti: Qadın millimiz Avropa Kubokunda - YENİLƏNİB + VİDEO
14 İyun 20:35
Basketbol

Bir xallıq zəfər, Antverpen bileti: Qadın millimiz Avropa Kubokunda - YENİLƏNİB + VİDEO

Azərbaycanın 3x3 basketbol komandası gərgin finalda İrlandiyanı 21:20 hesabı ilə məğlub edib
DÇ-2026-da sensasiya: İspaniya debütant Kabo-Verde ilə oyunda xal itirdi
15 İyun 21:57
DÇ-2026

DÇ-2026-da sensasiya: İspaniya debütant Kabo-Verde ilə oyunda xal itirdi - YENİLƏNİB

Kabo-Verde ilk dəfə dünya çempionatlarında çıxış edir