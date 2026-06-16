Vinisiusa irqçi təhqirlər yağdıran “Atletiko” azarkeşi saxlanıldı

İspaniyanın “Atletiko Madrid” futbol klubunun azarkeşi “Real Madrid”in vingeri Vinisius Junioru irqçi ifadələrlə təhqir etdiyinə görə saxlanılıb.
İdman.Biz “AS” nəşrinə istinadən xəbər verir ki, hadisə aprelin 14-də Çempionlar Liqasının 1/4 final mərhələsində keçirilən “Atletiko Madrid” - “Barselona” oyunundan əvvəl baş verib.
“Atletiko” forması geyinən 27 yaşlı şəxs braziliyalı futbolçunun ünvanına “şimpanze” və “meymun” kimi irqçi ifadələr səsləndirib. Vinisius həmin qarşılaşmanın iştirakçısı olmasa da, azarkeş onu hədəf alıb.
Hadisə televiziya kameralarına düşüb və görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılıb. Bundan sonra Madrid və Valensiya polisinin əməkdaşları birgə araşdırmaya başlayıblar.
Şübhəli mayın 28-də Valensiyada saxlanılıb. O, nifrətə təhrik etmə cinayətində ittiham olunur.