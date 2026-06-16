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“Araz-Naxçıvan”ın yeni baş məşqçisi: “Uğur qazanmaq üçün gəlmişik”

Azərbaycan futbolu
Xəbərlər
16 İyun 2026 16:17
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“Araz-Naxçıvan”ın yeni baş məşqçisi: “Uğur qazanmaq üçün gəlmişik”

“Belə bir məsuliyyətli işi mənə həvalə etdiyinə görə klub rəhbərliyinə təşəkkür edirəm”.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu sözləri “Araz-Naxçıvan”ın yeni baş məşqçisi Cavid Hüseynov klubun mətbuat xidmətinə açıqlamasında deyib.

Gənc mütəxəssis Naxçıvan təmsilçisinin hər zaman iddialı komandalardan biri olduğunu vurğulayıb:

“Araz-Naxçıvan” Premyer Liqaya rəng qatan klublardandır. Hər mövsüm iddiası ilə seçilir. Biz də çalışacağıq ki, bu komanda ilə uğur qazanaq. Hər yeni çağırış mənim kimi gənc baş məşqçi üçün böyük imkandır. Məsuliyyətimizin fərqindəyik. Təbii ki, qarşımızda asan yol yoxdur”.

Hüseynov komandanın heyətinin gücləndirilməsi istiqamətində işlərin davam etdiyini də bildirib:

“Heyətin formalaşdırılması üçün transfer çalışmalarını davam etdiririk. Maraq göstərdiyimiz futbolçuların keçidi ilə bağlı danışıqlar aparılır. Rəsmi razılıq əldə olunduqdan sonra klub tərəfindən ictimaiyyətə məlumat veriləcək”.

İdman.Biz
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