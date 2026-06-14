14 İyun 2026
AZ

Karrik Reşforda şans vermək istəyir

Futbol
Xəbərlər
14 İyun 2026 14:42
107
Karrik Reşforda şans vermək istəyir

İngiltərənin “Mançester Yunayted” futbol klubunun hücumçusu Markus Reşfordun gələcəyi gözlənilməz istiqamətdə dəyişə bilər.

İdman.Biz “Diario Sport” nəşrinə istinadən xəbər verir ki, İspaniyanın “Barselona” klubu icarə müddəti başa çatdıqdan sonra ingiltərəli futbolçunun satınalma hüququndan istifadə etməyi planlaşdırmır.

Reşford özü Kataloniya təmsilçisində qalmaq istəsə də, klub rəhbərliyi onun transfer hüquqlarını almaq niyyətində deyil.

Mənbənin məlumatına görə, “Mançester Yunayted” 28 yaşlı hücumçuya yeni şans verməyə hazırdır. Komandanın baş məşqçisi Maykl Karrik futbolçunun keyfiyyətlərini yüksək qiymətləndirir və onunla mümkün qayıdışı barədə söhbət aparıb.

Reşfordun Almaniyanın “Bavariya” klubuna keçidi isə az ehtimal olunur. Buna futbolçunun yüksək maliyyə tələblərinin mane olduğu bildirilir.

İngiltərəli hücumçunun yalnız “Barselona”da qalacağı təqdirdə maaşının əhəmiyyətli hissəsindən imtina etməyə hazır olduğu qeyd olunur.

Reşford ötən mövsüm bütün turnirlərdə 49 matçda iştirak edib, 14 qol vurub və 14 məhsuldar ötürmə verib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Kerem Aktürkoğlunun “matç fotosu” saxta çıxdı: TRT də aldandı - YENİLƏNİB + FOTO
15:39
DÇ-2026

Kerem Aktürkoğlunun “matç fotosu” saxta çıxdı: TRT də aldandı - YENİLƏNİB + FOTO

Süni intellektlə yaradılan görüntünün Türkiyənin rəsmi yayımçısının efirində nümayiş etdirilməsi müzakirələrə səbəb olub
Elvin Cəfərquliyevə Türkiyədən ciddi maraq
15:26
Azərbaycan çempionatı

Elvin Cəfərquliyevə Türkiyədən ciddi maraq

Superliqanın yeni iştirakçısı Azərbaycan millisinin müdafiəçisini transfer siyahısına daxil edib
Arda Güler hakim qərarlarına toxundu: “Matçın gedişini dəyişə bilərdi”
15:09
DÇ-2026

Arda Güler hakim qərarlarına toxundu: “Matçın gedişini dəyişə bilərdi”

Türkiyə millisinin yarımmüdafiəçisi Avstraliyaya məğlubiyyətdən sonra mübahisəli epizodlardan danışıb
“Araz-Naxçıvan”dan ayrılan qapıçı köhnə klubuna qayıtdı
14:35
Futbol

“Araz-Naxçıvan”dan ayrılan qapıçı köhnə klubuna qayıtdı

Moldova millisinin qapıçısı Kristian Avram karyerasını ölkəsində davam etdirəcək
Klopp FIFA-nı topa tutdu: “Futbol reklam şousunun fonuna çevrilir”
14:18
DÇ-2026

Klopp FIFA-nı topa tutdu: “Futbol reklam şousunun fonuna çevrilir”

Almaniyalı mütəxəssis DÇ-2026-da tətbiq olunan məcburi su fasilələrinin sponsorların maraqlarına xidmət etdiyini bildirib
“Sabah” İslam İmamov transferində razılığa gələ bilmədi
14:09
Azərbaycan futbolu

“Sabah” İslam İmamov transferində razılığa gələ bilmədi

Azərbaycan çempionu Rusiyada çıxış edən 25 yaşlı qapıçı ilə danışıqlar aparıb

Ən çox oxunanlar

DÇ-2026: Meksika açılış oyununda CAR-ı məğlub edib
12 İyun 01:04
DÇ-2026

DÇ-2026: Meksika açılış oyununda CAR-ı məğlub edib - YENİLƏNİB + VİDEO

Turnirdə ümumilikdə 48 milli komanda yarışacaq
DÇ-2026: Qətər - İsveçrə oyununda qalib müəyyənləşmədi
01:06
DÇ-2026

DÇ-2026: Qətər - İsveçrə oyununda qalib müəyyənləşmədi - YENİLƏNİB + VİDEO

Komandalar hərəyə bir xal toplayıb
DÇ-2026: Kanada - Bosniya və Herseqovina oyununda qalib müəyyənləşməyib
13 İyun 00:57
DÇ-2026

DÇ-2026: Kanada - Bosniya və Herseqovina oyununda qalib müəyyənləşməyib - YENİLƏNİB + VİDEO

DÇ-2026-nın B qrupunun ilk tur matçı Torontoda keçirilib
Qurban Qurbanov azarkeşin arzusunu gerçəkləşdirib
11 İyun 20:00
Azərbaycan futbolu

Qurban Qurbanov azarkeşin arzusunu gerçəkləşdirib - FOTO

Görüş zamanı xüsusi qonağa klubun forması təqdim olunub