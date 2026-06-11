11 İyun 2026
AZ

FIFA reytinqi: Millimiz iki pillə geriləyib

Futbol
Xəbərlər
11 İyun 2026 15:15
71
FIFA reytinqi: Millimiz iki pillə geriləyib

FIFA milli komandaların yeni reytinq cədvəlini açıqlayıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, Azərbaycan milli komandası iki pillə geriləyib.

Ayxan Abbasovun komandası hazırda 1132.00 xalla 126-cı yeri tutur. Millətlər Liqasında yığmamızın rəqiblərindən olan Litva 149-cu (1056.85), Lixtentşteyn isə 206-cı pillədədir (797.70).

Reytinqə son dünya çempionu Argentina millisi (1877.27) başçılıq edir. İspaniya seçməsi ikinci, Fransa isə üçüncü yerdədir.

Qeyd edək ki, Azərbaycan millisi bir neçə gün əvvəl Avropadakı təlim-məşq toplanışı çərçivəsində iki yoldaşlıq oyunu keçirib. Komandamız əvvəlcə Maltaya 0:2 hesabı ilə məğlub olub, daha sonra isə San-Marinonu 2:1 hesabı ilə məğlub edib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Hamza Hamzaoğlu: “Türkiyə millisinin yarımfinala yüksəlməsi çempionluq qədər dəyərli olar”
15:37
Dünya futbolu

Hamza Hamzaoğlu: “Türkiyə millisinin yarımfinala yüksəlməsi çempionluq qədər dəyərli olar”

Türkiyə millisinin sabiq məşqçisi turnirin favoritlərini də açıqlayıb
“Sabah”ın futbolçusu əməliyyat olunub
15:03
Azərbaycan futbolu

“Sabah”ın futbolçusu əməliyyat olunub

Cərrahi müdaxilə Madriddə həyata keçirilib
Jurnalist canlı yayımı yarımçıq qoyub Şakiranın yanına qaçdı - VİDEO
14:52
DÇ-2026

Jurnalist canlı yayımı yarımçıq qoyub Şakiranın yanına qaçdı - VİDEO

Argentinalı reportyor məşhur müğənni ilə şəkil çəkdirmək üçün təhlükəsizlik zonasını keçib
Azərbaycan millisinin baş məşqçisi dünya çempionatındakı favoritini açıqlayıb
14:38
Dünya futbolu

Azərbaycan millisinin baş məşqçisi dünya çempionatındakı favoritini açıqlayıb

Futbol üzrə dünya çempionatı bu gün start götürəcək
Arif Əsədov: “Dünya çempionatının əsas favoriti kimi Portuqaliyanı görürəm”
14:13
Dünya futbolu

Arif Əsədov: “Dünya çempionatının əsas favoriti kimi Portuqaliyanı görürəm”

Mütəxəssis açılış qarşılaşması ilə bağlı fikirlərini bölüşüb
“Tanrının əli”ndən yeni dövrə: Meksika və CAR DÇ-2026-nı əfsanəvi “Asteka”da açır - İDMAN.BİZ-in İCMALI
13:57
DÇ-2026

“Tanrının əli”ndən yeni dövrə: Meksika və CAR DÇ-2026-nı əfsanəvi “Asteka”da açır - İDMAN.BİZ-in İCMALI

Bu gün tarixi mundialın açılış mərasimi və ilk oyunu keçiriləcək

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan yığması yoxlama oyununda San Marinonu məğlub edib
9 İyun 23:54
Futbol

Azərbaycan yığması yoxlama oyununda San Marinonu məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Matçın baş hakimi macarıstanlı Marton Ruş olub
Qadın futbol millimiz Şimali Makedoniyaya qalib gəlib
9 İyun 23:14
Futbol

Qadın futbol millimiz Şimali Makedoniyaya qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

Qrupda Macarıstan 16 xalla birinci, Azərbaycan 12 xalla ikinci yerdə qərarlaşıb
Batut və tamblinq üzrə Azərbaycan çempionatının qalibləri bəlli olub
10 İyun 21:17
Gimnastika

Batut və tamblinq üzrə Azərbaycan çempionatının qalibləri bəlli olub - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Yarış Milli Gimnastika Arenasında təşkil olunacaq
U-21 millimiz yoxlama matçında Qırğızıstana məğlub olub
9 İyun 21:01
Futbol

U-21 millimiz yoxlama matçında Qırğızıstana məğlub olub - YENİLƏNİB

Görüş rəqibin 3:1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb