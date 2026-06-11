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“Mançester Siti”nin rekord təklifi rədd olundu

Futbol
Xəbərlər
11 İyun 2026 16:29
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“Mançester Siti”nin rekord təklifi rədd olundu

İngiltərənin “Nottinqem Forest” futbol komandasının yarımmüdafiəçisi Elliot Anderson “Mançester Siti”nin transfer hədəfinə çevrilib.

İdman.Biz “The Guardian”a istinadən xəbər verir ki, “şəhərlilər” 23 yaşlı futbolçu üçün qarşı tərəfə 106 milyon funt sterlinq (241 milyon AZN) və 15 milyon funt sterlinq (34 milyon AZN) bonus təklif ediblər. Lakin “Nottinqem Forest” bu təklifi rədd edib.

Klub Anderson üçün 120 milyon funt sterlinqdən çox sabit məbləğ tələb edir. Buna səbəb futbolçuya “Mançester Yunayted”in də maraq göstərməsidir.

“Mançester Siti” isə transferdə alternativ variantları da nəzərdən keçirir. “Şəhərlilər” Andersonla anlaşma əldə olunmayacağı halda “Nyukasl”ın yarımmüdafiəçisi Sandro Tonalini gündəminə ala bilər.

Qeyd edək ki, Anderson “Nottinqem Forest”in heyətində son iki mövsümdə diqqətçəkən çıxışı ilə fərqlənib.

İdman.Biz
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