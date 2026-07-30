30 İyul 2026
AZ

Bellinqemin atası “Real” rəhbərliyi ilə görüşüb

Futbol
Xəbərlər
30 İyul 2026 14:07
74
Bellinqemin atası “Real” rəhbərliyi ilə görüşüb

İspaniyanın “Real Madrid” futbol komandasının yarımmüdafiəçisi Cud Bellinqemin gələcəyi ilə bağlı diqqətçəkən məlumat yayılıb.

İdman.Biz “beIN SPORTS”a istinadən xəbər verir ki, futbolçunun atası və agenti Mark Bellinqem mövsüm başa çatdıqdan sonra “Real Madrid” rəhbərliyi ilə görüşüb. Tərəflər Cudun komandadan mümkün ayrılığını müzakirə ediblər.

Bildirilir ki, belə bir görüşün keçirilməsinə futbolçunun tərəfi ilə klub rəhbərliyi arasında futbolla bağlı fikir ayrılıqları səbəb olub.

Lakin “Real Madrid” Bellinqemin satılmasına razı deyil. Madrid təmsilçisi İngiltərə millisinin 23 yaşlı yarımmüdafiəçisini komandanın əsas futbolçularından biri hesab edir və onunla bağlı təklifləri nəzərdən keçirmək niyyətində deyil.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Qarabağ” üçün Sofiyada xüsusi plan: “Bütün stadion qırmızıya boyanacaq” - İDMAN.BİZ-in İCMALI
14:48
Dünya futbolu

“Qarabağ” üçün Sofiyada xüsusi plan: “Bütün stadion qırmızıya boyanacaq” - İDMAN.BİZ-in İCMALI

ÇSKA azarkeşləri tribunaları coşdurmağa hazırlaşır, bukmekerlər isə favoriti müəyyənləşdirməkdə çətinlik çəkir
Efiopiya komandası İsveçdə yoxa çıxdı
14:35
Futbol

Efiopiya komandası İsveçdə yoxa çıxdı

“Gothia Cup”da iştirak edən 20-yə yaxın efiopiyalıdan 10 gündən çoxdur onlardan xəbər yoxdur
Satpayev “Çelsi”yə düşdü, azərbaycanlı istedadlar isə diqqətdən kənarda qalır - İDMAN.BİZ-İN TƏHLİLİ
13:22
Azərbaycan futbolu

Satpayev “Çelsi”yə düşdü, azərbaycanlı istedadlar isə diqqətdən kənarda qalır - İDMAN.BİZ-İN TƏHLİLİ

Avropa çempionatlarının seçmə mərhələlərində 30 oyuna cəmi iki qələbə gənclərin hazırlığındakı sistemli fərqi göstərir
Bolqarıstan klubunun sabiq prezidenti: “CSKA Sofiya” “Qarabağ”ı öz inamı ilə üstələməlidir”
13:07
Futbol

Bolqarıstan klubunun sabiq prezidenti: “CSKA Sofiya” “Qarabağ”ı öz inamı ilə üstələməlidir”

Valentin Mihov cavab matçında komandasının qələbə qazanmalı olduğunu bildirib

Kenan Piriçin meneceri: “Emil Balayev “Dinamo” ilə oyunda zədəsini simulyasiya etdi ki, əvəzlənsin” - MÜSAHİBƏ
12:52
Futbol

Kenan Piriçin meneceri: “Emil Balayev “Dinamo” ilə oyunda zədəsini simulyasiya etdi ki, əvəzlənsin” - MÜSAHİBƏ

Admir Husariç Azərbaycan qapıçılarını tənqid etdi, bosniyalı əlcək sahibinin vəziyyətindən danışdı
“Deportivo Munisipal” 1000 sponsorla maliyyə böhranından çıxdı - FOTO
12:37
Futbol

“Deportivo Munisipal” 1000 sponsorla maliyyə böhranından çıxdı - FOTO

Peru klubu qeyri-adi layihə sayəsində bir illik xərclərini qarşılayıb və “Cannes Lions-2026” festivalında mükafat qazanıb

Ən çox oxunanlar

İsfahan Həsənov U-17 dünya çempionatının finalında
27 İyul 19:11
Güləş

İsfahan Həsənov U-17 dünya çempionatının finalında - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Günün yarımfinal görüşləri isə saat 18:00-da başlayıb
İki güləşçimiz dünya çempionatının finalında - YENİLƏNİB
28 İyul 17:45
Güləş

İki güləşçimiz dünya çempionatının finalında - YENİLƏNİB

Təmsilçimiz üçüncü yer uğrunda qarşılaşmada qüvvəsini sınayacaq

Çempionlar Liqası: "Sabah" üçüncü təsnifat mərhələsində
28 İyul 20:50
Futbol

Çempionlar Liqası: "Sabah" üçüncü təsnifat mərhələsində - YENİLƏNİB + VİDEO

“Sabah” Çempionlar Liqasının üçüncü təsnifat mərhələsində “Lex” və “Orhus” arasındakı qarşılaşmanın qalibi ilə oynayacaq
U-18 basketbol millimiz Çexiyaya məğlub olub
00:04
Basketbol

U-18 basketbol millimiz Çexiyaya məğlub olub - YENİLƏNİB

Millimiz B qrupunu 2 qələbə, 3 məğlubiyyət ilə başa vurub