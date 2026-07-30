30 İyul 2026
AZ

UEFA Çempionlar Liqası: “Sabah” - “Orhus” matçının hakimləri məlum olub

Futbol
Xəbərlər
30 İyul 2026 15:03
138
UEFA Çempionlar Liqası: “Sabah” - “Orhus” matçının hakimləri məlum olub

“Sabah” futbol klubunun UEFA Çempionlar Liqasının üçüncü təsnifat mərhələsində Bakıda Danirmarka təmsilçisi “Orhus”a qarşı keçirəcəyi cavab oyununa hakim təyinatları açıqlanıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, qarşılaşma Portuqaliyadan olan hakimlər briqadasına həvalə edilib.

Görüşün baş hakimi Joau Pineyru olacaq. Ona yan xətt hakimləri Lusianu Mayya və Uqu Markeş kömək edəcəklər. Dördüncü hakim funksiyasını Fabiu Verissimo yerinə yetirəcək.

VAR hakimi Tyaqu Martinş, onun köməkçisi isə Andre Narsiso olacaq.

Məlumat üçün bildirək ki, Joau Pineyru ABŞ, Kanada və Meksikanın birgə təşkilatçılığı ilə keçirilmiş son dünya çempionatında üç oyunu idarə edib.

Qeyd edək ki, “Sabah” və “Orhus” komandaları arasında ilk oyun avqustun 5-də Randers şəhərində keçiriləcək. Qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 20:30-da başlayacaq. Cavab matçı isə avqustun 11-də Masazırdakı “Bank Respublika Arena”da olacaq və saat 20:00-da başlayacaq.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Qonsalo Qarsiya “Fulhem”ə keçir
15:33
Futbol

Qonsalo Qarsiya “Fulhem”ə keçir

Transfer 70 milyon avroya başa gəlib
“Qarabağ” üçün Sofiyada xüsusi plan: “Bütün stadion qırmızıya boyanacaq” - İDMAN.BİZ-in İCMALI
14:48
Dünya futbolu

“Qarabağ” üçün Sofiyada xüsusi plan: “Bütün stadion qırmızıya boyanacaq” - İDMAN.BİZ-in İCMALI

ÇSKA azarkeşləri tribunaları coşdurmağa hazırlaşır, bukmekerlər isə favoriti müəyyənləşdirməkdə çətinlik çəkir
Efiopiya komandası İsveçdə yoxa çıxdı
14:35
Futbol

Efiopiya komandası İsveçdə yoxa çıxdı

“Gothia Cup”da iştirak edən 20-yə yaxın efiopiyalıdan 10 gündən çoxdur onlardan xəbər yoxdur
Bellinqemin atası “Real” rəhbərliyi ilə görüşüb
14:07
Futbol

Bellinqemin atası “Real” rəhbərliyi ilə görüşüb

Mark Bellinqem futbolçunun mümkün ayrılığını müzakirə edib
Satpayev “Çelsi”yə düşdü, azərbaycanlı istedadlar isə diqqətdən kənarda qalır - İDMAN.BİZ-İN TƏHLİLİ
13:22
Azərbaycan futbolu

Satpayev “Çelsi”yə düşdü, azərbaycanlı istedadlar isə diqqətdən kənarda qalır - İDMAN.BİZ-İN TƏHLİLİ

Avropa çempionatlarının seçmə mərhələlərində 30 oyuna cəmi iki qələbə gənclərin hazırlığındakı sistemli fərqi göstərir
Bolqarıstan klubunun sabiq prezidenti: “CSKA Sofiya” “Qarabağ”ı öz inamı ilə üstələməlidir”
13:07
Futbol

Bolqarıstan klubunun sabiq prezidenti: “CSKA Sofiya” “Qarabağ”ı öz inamı ilə üstələməlidir”

Valentin Mihov cavab matçında komandasının qələbə qazanmalı olduğunu bildirib

Ən çox oxunanlar

İsfahan Həsənov U-17 dünya çempionatının finalında
27 İyul 19:11
Güləş

İsfahan Həsənov U-17 dünya çempionatının finalında - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Günün yarımfinal görüşləri isə saat 18:00-da başlayıb
İki güləşçimiz dünya çempionatının finalında - YENİLƏNİB
28 İyul 17:45
Güləş

İki güləşçimiz dünya çempionatının finalında - YENİLƏNİB

Təmsilçimiz üçüncü yer uğrunda qarşılaşmada qüvvəsini sınayacaq

Çempionlar Liqası: "Sabah" üçüncü təsnifat mərhələsində
28 İyul 20:50
Futbol

Çempionlar Liqası: "Sabah" üçüncü təsnifat mərhələsində - YENİLƏNİB + VİDEO

“Sabah” Çempionlar Liqasının üçüncü təsnifat mərhələsində “Lex” və “Orhus” arasındakı qarşılaşmanın qalibi ilə oynayacaq
U-18 basketbol millimiz Çexiyaya məğlub olub
00:04
Basketbol

U-18 basketbol millimiz Çexiyaya məğlub olub - YENİLƏNİB

Millimiz B qrupunu 2 qələbə, 3 məğlubiyyət ilə başa vurub