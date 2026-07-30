Satpayev “Çelsi”yə düşdü, azərbaycanlı istedadlar isə diqqətdən kənarda qalır - İDMAN.BİZ-İN TƏHLİLİ

Qazaxıstanlı gənc hücumçu Dastan Satpayevin Londonun “Çelsi” klubuna keçidi təbii bir sual doğurub: niyə Qazaxıstandan olan futbolçunu dünyanın ən böyük klublarından biri görür, onunla eyni yaşda olan azərbaycanlı oyunçular isə hətta Avropanın orta səviyyəli klublarının akademiyalarında belə demək olar ki, görünmürlər?
Bunu agentlərin fəaliyyəti, şəxsi əlaqələr və ya uğurlu təsadüflə izah etmək olar. Lakin əsas səbəb daha dərindir - beynəlxalq rəqabətin səviyyəsi, hazırlığın keyfiyyəti, yeniyetmə və gənclərdən ibarət yığmaların, eləcə də klub akademiyalarının nəticələri.
İdman.biz xəbər verir ki, redaksiya son iki ildə Azərbaycanın U-16, U-17, U-19 və U-21 yığmalarının, həmçinin yerli klubların gənclər komandalarının çıxışlarını təhlil edib.
Rəqəmlər göstərir ki, problem avropalı skautların Azərbaycanı bilərəkdən görməməsində deyil. Onlara gənc futbolçumuzun daha yüksək səviyyəyə keçməyə hazır olduğunu sübut edən kifayət qədər dəlil çox nadir hallarda təqdim olunur.
Satpayevi təsadüfən görməyiblər
Dastan Satpayevin hekayəsi internetdə gözəl bir qolu təsadüfən görən skaut haqqında nağıl deyil.
Hücumçu “Kayrat” akademiyasından keçib, beynəlxalq səviyyədə çıxış edib və 2024-cü ilin noyabr ayının sonunda “Çelsi” akademiyasında iki həftəlik baxışa dəvət alıb. Baxış uğurla başa çatıb. 2025-ci il fevralın 10-da isə “Kayrat” futbolçunun yetkinlik yaşına çatdıqdan sonra İngiltərə klubuna qoşulacağını rəsmən açıqlayıb.
Beləliklə, “Çelsi” yalnız statistikaya və ya videokadrlardan hazırlanmış qısa çarxa baxmayıb. Qazaxıstanlı futbolçu İngiltərə klubunun məşq mühitində, güclü həmyaşıdlarının yanında və Avropanın aparıcı akademiyalarından birinin mütəxəssislərinin nəzarəti altında özünü göstərmək imkanı qazanıb.
Şərti azərbaycanlı istedad üçün belə bir sübut bazası toplamaq xeyli çətindir.
Əsas göstərici - seçmə mərhələdə 30 oyuna iki qələbə
Burada dəqiq ifadədən istifadə etmək vacibdir. Söhbət bütün beynəlxalq görüşlərdən və ya UEFA-nın bayrağı altında keçirilən bütün turnirlərdən deyil, məhz Avropa çempionatlarının seçmə mərhələlərindəki rəsmi oyunlardan gedir.
Son iki ildə Azərbaycanın U-17, U-19 və U-21 yığmaları Avropa çempionatlarının seçmə mərhələlərində ümumilikdə 30 qarşılaşma keçiriblər.
Nəticə belədir:
2 qələbə;
9 heç-heçə;
19 məğlubiyyət;
top fərqi - 18:89.
U-17 yığması 11 oyunda beş heç-heçə edib və altı dəfə uduzub. Top fərqi 7:33-dür. U-19 səkkiz qarşılaşmada bir qələbə, bir heç-heçə və altı məğlubiyyətlə üzləşib - 6:22. U-21 isə 11 oyunda bir qələbə, üç heç-heçə və yeddi məğlubiyyət qeydə alıb - 5:34.
Hər iki qələbə Avropanın aparıcı futbol ölkələri sırasına daxil olmayan rəqiblər üzərində qazanılıb. U-19 Maltanı 2:1, U-21 isə Cəbəllütariqi 1:0 hesabı ilə məğlub edib.
Azərbaycan yığmaları bu müddətdə İngiltərəyə 0:7, Fransaya 0:8, Çexiyaya 0:5 və 1:6, Portuqaliyaya 0:5 və 0:4, İsrailə 1:5, Rumıniyaya 1:5, Şimali İrlandiyaya isə 0:5 hesabı ilə uduzublar.
Belə nəticələr yalnız turnir cədvəlindəki mövqeyə təsir etmir. Onlar bütövlükdə futbol mühitinin səviyyəsi barədə təsəvvür formalaşdırır.
Skaut beş-yeddi top fərqi ilə müntəzəm məğlubiyyətlər gördükdə bir sıra suallar verir: daxili çempionatda intensivlik nə qədər yüksəkdir, futbolçu hansı tempə öyrəşib, fiziki cəhətdən necə hazırlanıb və təzyiq altında qərarları nə qədər sürətlə qəbul edə bilir?
Ayrı-ayrı futbolçular komandanın ümumi səviyyəsindən xeyli istedadlı ola bilərlər. Lakin xarici klub həmin oyunçunun həqiqətən sistemdən fərqlənən istisna olduğunu sübut edən dəlillər axtarmalı olur.
U-17-nin Pakistan üzərində qələbəsini nəzərə almamaq olmaz
Azərbaycanın U-17 yığmasının ümumiyyətlə beynəlxalq oyunlarda qələbə qazanmadığını demək düzgün olmazdı.
Ağil Nəbiyevin komandası 2026-cı il aprelin 30-da Şımkentdə keçirilən UEFA İnkişaf Turnirində Pakistanı 1:0 hesabı ilə məğlub edib. Yeganə qolu 77-ci dəqiqədə Nazim Əliyev vurub. Azərbaycan bundan əvvəl Rusiyaya 0:5 hesabı ilə uduzub, Qazaxıstanla isə 1:1 hesablı heç-heçə etdikdən sonra penaltilər seriyasında 4:2 hesabı ilə qalib gəlib. Komanda turniri beş xalla başa vurub.
Beləliklə, U-17 həmin turnirdə əsas vaxtda bir qələbə qazanıb, daha bir qarşılaşmada isə penaltilər seriyasında üstün olub.
Bu, mütləq nəzərə alınmalı müsbət nəticədir. Lakin başqa bir faktı dəyişmir: U-17 iki mövsüm ərzində Avropa çempionatının seçmə mərhələsində keçirdiyi 11 oyunun heç birində qələbə qazanmayıb.
Buradakı fərq prinsipialdır. İnkişaf turnirləri futbolçuların hazırlanması və beynəlxalq təcrübə toplaması üçün vacibdir. Lakin məhz Avropa çempionatının seçmə oyunları futbolçuları öz nəslinin güclü nümayəndələri ilə müntəzəm müqayisə etməyə imkan verir və peşəkar skautların daha çox diqqətini cəlb edir.
Bir uğurlu nəticə ümumi mənzərəni niyə dəyişmir?
Pakistan üzərində qələbə göstərir ki, azərbaycanlı futbolçular səviyyə baxımından özlərinə yaxın komandalarla qarşılaşmalarda nəticə qazana bilirlər.
Problem rəqibin səviyyəsi yüksəldikdə başlayır.
U-17 2025-ci ilin payızında Fransaya 0:8, İsrailə 1:5 və Rumıniyaya 1:5 hesabı ilə uduzub. Komanda 2026-cı ilin yazında daha yaxşı təsir bağışlayaraq Bolqarıstan, Litva və Malta ilə heç-heçə edib. Lakin hətta B Liqasında da qələbə qazanmaq mümkün olmayıb.
Skaut üçün yalnız yekun hesab deyil, oyunun xarakteri də vacibdir. Komanda qarşılaşmanın böyük hissəsində müdafiə olunduqda hücumameyilli futbolçu topu nadir hallarda alır, kombinasiyalarda demək olar ki, iştirak etmir, driblinqini, xətlər arasındakı hərəkətini və hücumları tamamlamaq bacarığını tam göstərə bilmir.
Potensial güclü hücumçu ön xətdə təcrid olunur və azsaylı uzun ötürmələr uğrunda mübarizə aparmalı olur. Belə şəraitdə gələcəyin top-klub futbolçusunu görmək daha çətindir.
Klub komandaları: on oyunda on məğlubiyyət
Daha aydın mənzərə UEFA Gənclər Liqasında yaranır. Bu turnirdə Azərbaycan klublarının yetirmələrini Avropanın aparıcı akademiyalarının futbolçuları ilə birbaşa müqayisə etmək mümkündür.
Son iki mövsümdə “Sabah” və “Qarabağ”ın gənclər komandaları on oyun keçiriblər:
10 məğlubiyyət;
3 vurulan qol;
45 buraxılan top.
“Sabah” 2024/25 mövsümündə “Bazel”ə 0:6 və 1:2 hesabı ilə uduzub. Bir il sonra Bakı klubu “Nant”la oyunlarda 0:5 və 1:2 hesablı məğlubiyyətlərlə üzləşib.
“Qarabağ” isə 2025/26 mövsümündə “Benfika”ya 1:7, “Kopenhagen”ə 0:5, “Atletik”ə 0:3, “Çelsi”yə 0:5, “Napoli”yə 0:2 və “Ayaks”a 0:8 hesabı ilə uduzub.
Məhz belə turnirlər gənc futbolçular üçün əsl vitrin rolunu oynayır. Burada skaut daxili liqanın nə qədər güclü olduğunu təxmin etməyə məcbur deyil. O, “Çelsi”, “Ayaks”, “Benfika”, “Nant” və “Bazel”in yetirmələri ilə birbaşa müqayisəni görür.
Hələlik bu müqayisə Azərbaycan komandalarının xeyrinə deyil.
Məğlub olan komandada da ayrı-ayrı futbolçuları görmək mümkündür. Lakin hesab 0:5 və ya 0:8 olduqda oyunçu həqiqətən müstəsna keyfiyyətlər nümayiş etdirməlidir: sürət, atletizm, ilk ötürmənin keyfiyyəti, təkbətək mübarizələrdə inam, psixoloji dayanıqlıq və ya tərəfdaşlarının ciddi dəstəyi olmadan təhlükəli vəziyyət yaratmaq bacarığı.
Erkən yaşlarda nəticələr var
Bununla yanaşı, Azərbaycanda bacarıqlı uşaqların olmadığını söyləmək də yanlışdır.
U-16 yığması 2025-ci ildə Belarus üzərində 2:1 hesablı qələbə qazanıb, Moldovanı iki dəfə — 3:2 və 2:1 hesabı ilə məğlub edib, Gürcüstanla ilk yoxlama oyununda isə 1:0 hesabı ilə qalib gəlib.
Komanda III MDB Oyunlarında Tacikistanı 1:0, Qırğızıstanı 4:0 hesabı ilə üstələyib. Finalda Rusiya ilə layiqli mübarizə apararaq 2:3 hesabı ilə uduzub və gümüş medal qazanıb.
Deməli, ilkin mərhələdə müəyyən potensial mövcuddur.
Əsas problem U-16 səviyyəsindəki müsbət nəticələrin U-17, U-19 və xüsusilə U-21 mərhələsində sabit rəqabət qabiliyyətinə çevrilməməsidir.
14–16 yaşlarında xarici həmyaşıdları ilə rəqabət apara bilən futbolçular bir neçə mövsümdən sonra qərarvermə sürəti, fiziki hazırlıq, taktiki anlayış və böyüklər futbolundakı təcrübə baxımından onlardan ciddi şəkildə geri qalmağa başlayırlar.
Perspektivli futbolçular harada yoxa çıxırlar?
Bunun bir neçə səbəbi var.
Birincisi, Azərbaycan komandaları güclü xarici akademiyalarla müntəzəm oyunlar keçirmirlər. İl ərzində keçirilən bir neçə beynəlxalq görüş daimi rəqabəti əvəz edə bilməz.
İkincisi, daxili yeniyetmə turnirlərinin səviyyəsi ən yaxşı futbolçuları hər zaman daha sürətli inkişaf etməyə məcbur etmir. Oyunçu Azərbaycanda həmyaşıdları arasında seçilə bilər, lakin Avropadakı tamamilə fərqli intensivliyə hazır olmaya bilər.
Üçüncüsü, akademiyalarla əsas komandalar arasında ciddi boşluq qalır. Futbolçunun 17–19 yaşlarında yalnız həmyaşıdlarına qarşı oynaması artıq kifayət deyil. Ona böyüklərin liqalarında, Azərbaycan Kubokunda və Premyer Liqada oyun təcrübəsi lazımdır.
Lakin tez nəticə tələb olunan klublar çox vaxt hazır legionerlərə üstünlük verirlər. Gənc azərbaycanlı ehtiyatda qalır və ya inkişafının tədricən yavaşladığı yeniyetmə səviyyəsində oynamağa davam edir.
Nəhayət, futbolçularımıza beynəlxalq görünürlük çatışmır. Tam oyun videoları, ətraflı statistika, fiziki göstəricilər, ingilis dilində məlumatlar və xarici klubların nümayəndələrinin işlədiyi turnirlərdə müntəzəm iştirak kifayət qədər deyil.
Potensial alıcı futbolçunun mövcudluğundan demək olar ki, xəbərsizdirsə, hətta ən istedadlı oyunçunu belə baxışa dəvət etmək mümkün deyil.
“Çelsi” Qazaxıstanı seçməyib
Satpayevin hekayəsini düzgün anlamaq vacibdir.
“Çelsi” futbol ölkəsi kimi Qazaxıstanı seçməyib. İngiltərə klubu zəruri mərhələlərdən keçən konkret futbolçunu seçib: akademiya, beynəlxalq oyunlar, yığmalardakı çıxışlar, skautların müşahidəsi və birbaşa London klubunun sistemində keçirilən iki həftəlik baxış.
Qazaxıstan pasportu ona üstünlük verməyib. Üstünlük yaradan onun inkişaf trayektoriyası və öz səviyyəsini sübut etmək imkanı olub.
Azərbaycan futbolunda da belə istedad yarana bilər. Lakin yalnız təbii qabiliyyət kifayət etmir. Uşağın 16–18 yaşına qədər daha sürətli, güclü və ağıllı futbolçuya çevrilməsinə yardım edən, onu beynəlxalq oyunlarla, böyüklər futbolunda təcrübə ilə və xarici mütəxəssislər qarşısında özünü göstərmək imkanı ilə təmin edən sistem lazımdır.
U-17-nin Pakistan üzərində qələbəsi vacibdir və obyektiv şəkildə qeyd olunmalıdır. Lakin bir uğurlu oyun ümumi mənzərəni dəyişmir: Avropa çempionatlarının seçmə mərhələlərində 30 görüşə cəmi iki qələbə və Azərbaycan klublarının UEFA Gənclər Liqasında keçirdiyi on matçın hamısında məğlub olması.
Belə nəticələr fonunda avropalı skaut gənc azərbaycanlını sadəcə görməməlidir. O, həmin futbolçunun onu əhatə edən bütün sistemdən xeyli güclü olduğuna inanmalıdır.
Məhz buna görə də Almatıdan “Çelsi”yə gedən yol bu gün Bakıdan başlayan analoji marşrutdan daha real görünür.