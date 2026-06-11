Mbappe şəxsi həyatı ilə bağlı tənqid hədəfinə çevrilib

Fransa millisinin və "Real Madrid" klubunun hücumçusu Kilian Mbappe növbəti dəfə gündəmə gəlib.
İdman.Biz xəbər verir ki, "Mundo Deportivo"nun məlumatına görə, futbolçu Şimali İrlandiya ilə oyundan sonra Fransa millisinin düşərgəsini tərk edib və dərhal Madriddə tərəf müqabili, aktrisa Ester Exposito ilə görünüb.
Mbappenin şəxsi səbəblərlə düşərgədən ayrılmasına rəsmi icazə verilsə də, bu addım azarkeşlər arasında narazılıq yaradıb. Bir çox futbolsevər hesab edir ki, o, milli komanda qarşısındakı öhdəliklərdən daha çox şəxsi həyatına üstünlük verir.
Hadisə sosial şəbəkələrdə də geniş müzakirələrə səbəb olub və futbolçunun davranışı ilə bağlı fərqli fikirlər səsləndirilib.