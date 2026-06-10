10 İyun 2026
AZ

Reşford “Mançester Yunayted”ə qayıdır - FOTO

Futbol
Xəbərlər
10 İyun 2026 13:45
91
Reşford “Mançester Yunayted”ə qayıdır - FOTO

İspaniyanın “Barselona” futbol klubunda icarə əsasında çıxış edən “Mançester Yunayted”in hücumçusu Markus Reşfordun gələcəyinə aydınlıq gəlmək üzrədir.

İdman.Biz “Marca”ya istinadənxəbər verir ki, kataloniyalılar ingiltərəli futbolçunun transfer hüququnu almaq üçün 30 milyon avro (60 milyon AZN) ödəmək istəmirlər.

“Barselona” bu məbləği yüksək hesab edir və Reşfordun komandada qalması variantından imtina edib. Bu səbəbdən futbolçu icarə müddəti başa çatdıqdan sonra “Mançester Yunayted”ə qayıdacaq.

Markus Reşford ötən mövsümü “Barselona”da icarə əsasında keçirib. 32 oyunda 8 qol vurub.

Qeyd edək ki, Reşford sosial şəbəkə hesabındakı profilindən “Barselona” ilə bağlı qeydi də silib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Turan Tovuz”un sabiq kapitanı: “Qarşıdakı günlərdə yekun qərarımı verəcəm”
14:19
Azərbaycan futbolu

“Turan Tovuz”un sabiq kapitanı: “Qarşıdakı günlərdə yekun qərarımı verəcəm”

Şəhriyar Əliyev gələcək karyerası ilə bağlı danışıb
“Qalatasaray” Osimhenlə bağlı qərarını açıqladı
13:59
Futbol

“Qalatasaray” Osimhenlə bağlı qərarını açıqladı

Dursun Özbək nigeriyalı hücumçunu satmaq fikrində olmadıqlarını bildirib
Azərbaycan millisi yerli məşqçi ilə ilk dəfə San-Marinoya qalib gəlib - İDMAN.BİZ-in İCMALI
13:21
Futbol

Azərbaycan millisi yerli məşqçi ilə ilk dəfə San-Marinoya qalib gəlib - İDMAN.BİZ-in İCMALI

Yığmamız azərbaycanlı mütəxəssisin rəhbərliyi altında hələ də Maltanı məğlub edə bilməyib
Şəfa” Arsen Ağcabəyovu transfer edib
13:16
Azərbaycan futbolu

Şəfa” Arsen Ağcabəyovu transfer edib

25 yaşlı futbolçu Bakı təmsilçisi ilə 1 illik müqavilə imzalayıb
Norveç millisi DÇ-2026-ya 300 kq balıq və aşpazlarla gedir - FOTO/VİDEO
13:11
DÇ-2026

Norveç millisi DÇ-2026-ya 300 kq balıq və aşpazlarla gedir - FOTO/VİDEO

Skandinaviyalılar mundialda futbolçuların qidalanmasına xüsusi diqqət ayıracaq
“Maltaya qarşı səfər sindromundan əziyyət çəkirik” - Vaqif Sadıqovun İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI
12:58
Futbol

“Maltaya qarşı səfər sindromundan əziyyət çəkirik” - Vaqif Sadıqovun İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI

Təcrübəli mütəxəssis komandamızda müşayiət etdiyi müsbət dinamikanı da dilə gətirib

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan millisi Dünya Çempionatını dördüncü bitirdi - YENİLƏNİB
7 İyun 22:37
Basketbol

Azərbaycan millisi Dünya Çempionatını dördüncü bitirdi - YENİLƏNİB - VİDEO

3x3 basketbol üzrə qadın yığmamız debüt etdiyi mundialda medalın bir addımlığında dayanıb

Azərbaycan yığması yoxlama oyununda San Marinonu məğlub edib
9 İyun 23:54
Futbol

Azərbaycan yığması yoxlama oyununda San Marinonu məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Matçın baş hakimi macarıstanlı Marton Ruş olub
Akrobatika gimnastikası üzrə qadın qrupumuz Dünya Kubokunu qızıl medalla başa vurub - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
7 İyun 20:43
Gimnastika

Akrobatika gimnastikası üzrə qadın qrupumuz Dünya Kubokunu qızıl medalla başa vurub - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Azərbaycan üçlüyü Dünya Kubokunda bütün rəqiblərini qabaqlayıblar
Minifutbol millimiz çempionluğu azarkeşlərlə qeyd etdi - YENİLƏNİB + VİDEO
7 İyun 22:10
Milli komanda

Minifutbol millimiz çempionluğu azarkeşlərlə qeyd etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Azərbaycan minifutbol millisi çempionluq sevincini azarkeşlərlə birlikdə yaşayıb