Roma Papası “Real Madrid”lə “Barselona” arasında seçim etdi - VİDEO

Roma Papası XIV Leo İspaniyanın paytaxtı Madridə səfəri zamanı futbol azarkeşlərini maraqlandıran suala cavab verib.
İdman.Biz xəbər verir ki, pontifikdən İspaniyada hansı komandaya üstünlük verdiyi – “Real Madrid”, yoxsa “Barselona”ya azarkeşlik etdiyi soruşulub.
XIV Leo seçim etməkdə çətinlik çəkməyib:
“Bu, çox asandır. Papa bütün komandaları dəstəkləyir, amma Prevost “Real Madrid”ə azarkeşlik edir”, - deyə o bildirib.
Pontifik bununla Papa seçilməzdən əvvəl daşıdığı soyadına – Prevosta işarə edib.
Roma Papası həmçinin futbol üzrə qarşıdakı dünya çempionatında ABŞ millisinə azarkeşlik edəcəyini də əlavə edib.