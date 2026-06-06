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Roma Papası “Real Madrid”lə “Barselona” arasında seçim etdi - VİDEO

Futbol
Xəbərlər
6 İyun 2026 17:38
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Roma Papası “Real Madrid”lə “Barselona” arasında seçim etdi - VİDEO

Roma Papası XIV Leo İspaniyanın paytaxtı Madridə səfəri zamanı futbol azarkeşlərini maraqlandıran suala cavab verib.

İdman.Biz xəbər verir ki, pontifikdən İspaniyada hansı komandaya üstünlük verdiyi – “Real Madrid”, yoxsa “Barselona”ya azarkeşlik etdiyi soruşulub.

XIV Leo seçim etməkdə çətinlik çəkməyib:

“Bu, çox asandır. Papa bütün komandaları dəstəkləyir, amma Prevost “Real Madrid”ə azarkeşlik edir”, - deyə o bildirib.

Pontifik bununla Papa seçilməzdən əvvəl daşıdığı soyadına – Prevosta işarə edib.

Roma Papası həmçinin futbol üzrə qarşıdakı dünya çempionatında ABŞ millisinə azarkeşlik edəcəyini də əlavə edib.

İdman.Biz
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