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“Mançester Yunayted” yayın ilk transferini həyata keçirib

Dünya futbolu
Xəbərlər
6 İyun 2026 18:25
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“Mançester Yunayted” yayın ilk transferini həyata keçirib

“Mançester Yunayted” yayın ilk transferini həyata keçirib.

İdman.Biz-in Fabrizio Romanoya istinadən verdiyi məlumata görə, “qırmızı şeytanlar” və “Atalanta” braziliyalı mərkəz yarımmüdafiəçisi Edersonun transferi üçün bütün sənədləri imzalayıblar.

Mənbənin məlumatına görə, müqavilənin dəyəri 45 milyon avrodur. Müqavilənin tezliklə imzalanması gözlənilir. Jurnalistin sözlərinə görə, Edersonun şəxsi müqaviləsinin şərtləri may ayında razılaşdırılıb.

Braziliyalı yarımmüdafiəçi 2022-ci ilin yayından bəri “Atalanta”da çıxış edirdi. Bu mövsüm 26 yaşlı futbolçu bütün yarışlarda 41 oyunda üç qol vurub və bir məhsuldar ötürmə edib.

İdman.Biz
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