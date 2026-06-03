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Baş məşqçi: “İstədiyimiz oyunu sərgilədik və qalib gəldik”

Futbol
Xəbərlər
3 İyun 2026 01:55
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Baş məşqçi: “İstədiyimiz oyunu sərgilədik və qalib gəldik”

Minifutbol üzrə Azərbaycan millisi Çexiya ilə matçda istədiyi oyunu sərgiləyib.

İdman.Biz Report-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə minifutbol üzrə Azərbaycan millisinin baş məşqçisi Elşad Quliyev mətbuat konfransında bildirib.

Mütəxəssis Slovakiyada keçirilən Avropa çempionatının 1/4 finalında Çexiyanı məğlub etdikləri (5:2) oyundan sonra fikirlərini bölüşüb:

“Çox gözəl oyun alındı. Rəqibi tam analiz etmişdik. Güclü və zəif tərəflərini bilirdik. Oyunçularımı təbrik edirəm. Nizam-intizama əməl etdilər. İstədiyimiz oyunu sərgilədik və qalib gəldik”.

Yarımfinalda Azərbaycan Serbiya ilə qarşılaşacaq.

İdman.Biz
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