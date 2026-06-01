Minifutbol millisinin kapitanı: “Avropa çempionatında Qazaxıstan səddini də keçəcəyimizə inanırıq”

“Avropa çempionatında Qazaxıstan səddini də keçəcəyimizə inanırıq”.
Bu sözləri minifutbol üzrə Azərbaycan millisinin kapitanı Elvin Əlizadə Slovakiyanın paytaxtı Bratislavada təşkil olunan Avropa çempionatında Qazaxıstana qarşı keçirəcəkləri 1/8 final oyunu barədə danışarkən deyib.
O, komandanın qrup mərhələsində qarşıya qoyulan vəzifənin öhdəsindən uğurla gəldiyini bildirib.
“Qrupdakı rəqiblərdən Fransa və İtaliya bizə yaxşı tanış komandalar idi. Avstriya isə fərqli rəqib sayılırdı, daha əvvəl onlarla qarşılaşmamışdıq. Qrupu lider olaraq başa vurmağımız təsadüfi deyil. Rəqiblərimizin güclü və zəif tərəflərini yaxşı bilirdik və bundan maksimum yararlandıq. Şükürlər olsun ki, qrup mərhələsində ciddi çətinliklə üzləşmədik”, - deyə o, AZƏRTAC-a açıqlamasında söyləyib.
Kapitan 1/8 finaldakı rəqib olan Qazaxıstan millisinin əvvəlki illərlə müqayisədə fərqli heyətə malik olduğunu vurğulayıb:
“Qazaxıstan millisində yeni oyunçular çoxdur. Açığı, heyəti əvvəlki illərlə müqayisədə xeyli dəyişib. Yaxşı komandadır, amma məncə, əvvəlki qədər güclü deyil. Bununla belə, qazaxlar hər zaman mübarizliyi ilə seçilirlər və rəqibə çətinlik yarada bilirlər. Ona görə də bizi asan oyun gözləmir. Lakin bu il komandamızın daha güclü olduğuna inanırıq. Futbolçularımız həm fiziki hazırlıq, həm də sürət baxımından yaxşı vəziyyətdədirlər. Qarşılaşmanın çətin keçəcəyini düşünürük, amma növbəti mərhələyə yüksələcəyimizə inanırıq”.
E.Əlizadə 1/4 finalda mümkün rəqibləri olan Çexiya və Monteneqro komandaları barədə də fikirlərini bölüşüb:
“Bu mərhələdə zəif komanda yoxdur. Çexiya minifutbolun aparıcı ölkələrindən biridir, böyük təcrübəyə malikdir və hər zaman favoritlər sırasında yer alır. Monteneqro isə döyüşkən və sürpriz nəticələr əldə etməyi bacaran komandadır. Onlarla dəfələrlə qarşılaşmışıq və oyun üslublarını yaxşı tanıyırıq. Əgər seçim etmək imkanımız olsaydı, yəqin ki, Monteneqro ilə qarşılaşmağı üstün tutardıq. Çünki sürət və çeviklik baxımından müəyyən üstünlüklərimizin olduğunu düşünürəm”.
Azərbaycan millisinin turnirdəki şanslarını da dəyərləndirən təcrübəli futbolçu komandanın çempionluq uğrunda mübarizə aparacaq gücdə olduğunu söyləyib:
“Hazırda favoritlərdən biri olduğumuz danılmazdır. Bütün rəqiblər son dünya çempionu kimi bizə xüsusi diqqətlə yanaşırlar. Bunu həm meydanda, həm də meydandan kənarda hiss edirik. Son aylarda keçdiyimiz hazırlıq prosesi və iştirak etdiyimiz turnirlər də komandamızın gücünü göstərib. Təbii ki, bu mərhələdən sonra bütün oyunlar çətin olacaq. Rumıniya və Serbiya kimi çox güclü komandalar var. Amma mən komandamıza, futbolçularımıza və məşqçilər heyətinə inanıram. Əgər gözlənilməz problemlər yaşanmasa, çempion olmaq üçün çox yaxşı şansımız var”.
Qeyd edək ki, bu gün “Tipos Arena”da oynanılacaq görüş Bakı vaxtı ilə saat 23:59-da başlayacaq.