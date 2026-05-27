27 May 2026
AZ

Kurban Berdıyev Azərbaycan Premyer Liqasını Rusiyaya nümunə göstərib

Futbol
Xəbərlər
27 May 2026 15:32
158
Kurban Berdıyev Azərbaycan Premyer Liqasını Rusiyaya nümunə göstərib

“Turan Tovuz”un baş məşqçisi Kurban Berdıyev Rusiya futbolunda legioner limitinin tamamilə ləğv edilməsinin tərəfdarı olduğunu bildirib və buna nümunə kimi Azərbaycan təcrübəsini göstərib.

İdman.Biz xəbər verir ki, rusiyalı-türkmənistanlı mütəxəssis Azərbaycan çempionatında limitin ləğvindən sonra rəqabət səviyyəsinin əhəmiyyətli dərəcədə artdığını, yerli futbolçuların isə daha sürətlə inkişaf etməyə başladığını deyib.

Berdıyevin sözlərinə görə, hazırda Azərbaycan Premyer Liqasındakı vəziyyət ötən mövsümdən ciddi şəkildə fərqlənir.

“Azərbaycanda indi limiti ləğv ediblər. Səviyyə bir neçə dəfə yüksəlib! İndi liderlər istənilən komandaya qarşı xal itirə bilər. Azərbaycanlı futbolçular, o cümlədən komandamızdakı oyunçular ötən illə müqayisədə daha çox səy göstərirlər. Çünki keçən il onların heyətdə yeri təmin olunmuşdu.

İndi isə daha çox çalışaraq milliyə düşüblər. Keçənilki sistem olsaydı, milliyə düşə bilməzdilər – klubun əsas heyətində oynamaq onları qane edirdi. Rəqabət hər yerdə var. Biznesi də hərəkətə gətirən rəqabətdir. Burada da eyni vəziyyətdir – istənilən futbolçu inkişaf edir”, – deyə Berdıyev “Cappuccino & Catenaccio” podkastında bildirib.

Mütəxəssis əlavə edib ki, güclü əcnəbi futbolçularla rəqabət yerli oyunçuların inkişafına müsbət təsir göstərir.

“Mən “Turan”ın nümunəsini çəkdim. Keçən il bilirdilər ki, heyətdə oynayacaqlar. Amma bu il əziyyət çəkmək lazımdır. Çalışmağa başladılar – milliyə çağırıldılar! Bundan əvvəl heç vaxt milliyə düşməmişdilər”, – deyə Berdıyev vurğulayıb.

Xatırladaq ki, “Turan Tovuz” Berdıyevin rəhbərliyi altında Azərbaycan Premyer Liqasının bürünc mükafatçısı olub və Konfrans Liqasına vəsiqə qazanıb.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Rüfət Abbasov “Neftçi” FK-ya transfer olundu - RƏSMİ
16:12
Azərbaycan futbolu

Rüfət Abbasov “Neftçi” FK-ya transfer olundu - RƏSMİ

O, klubla üç illik müqavilə imzalayıb
AFFA nümayəndələri 262 nömrəli məktəbdə şagirdlərlə görüş keçiriblər - FOTO
15:52
Azərbaycan futbolu

AFFA nümayəndələri 262 nömrəli məktəbdə şagirdlərlə görüş keçiriblər - FOTO

Görüş zamanı şagirdlər futbolla bağlı suallar ünvanlayıb
“Fiorentina”nın yeni baş məşqçisinin adı məlum olub
15:07
Futbol

“Fiorentina”nın yeni baş məşqçisinin adı məlum olub

İtaliya klubu Fabio Qrosso ilə razılığa gəlib.
UEFA Konfrans Liqasının finalı ərəfəsində azarkeşlər arasında kütləvi dava - VİDEO
14:27
Dünya futbolu

UEFA Konfrans Liqasının finalı ərəfəsində azarkeşlər arasında kütləvi dava - VİDEO

Oyun bu gün Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da başlayacaq
Gündoğan “Mançester Siti”yə qayıda bilər
14:07
Futbol

Gündoğan “Mançester Siti”yə qayıda bilər

Alman futbolçu məşqçilər korpusunda çalışa bilər
“Kəpəz” FK Rəhman Hacıyevlə müqavilənin müddətini uzadıb
13:47
Azərbaycan futbolu

“Kəpəz” FK Rəhman Hacıyevlə müqavilənin müddətini uzadıb

"Sarı-göylər" onunla 1+1 illik yeni sözləşmə imzalayıb

Ən çox oxunanlar

“Roma” və “Komo” Çempionlar Liqasına, “Milan” və “Yuventus” isə Avropa Liqasına gedir - YENİLƏNİB + VİDEO
25 May 02:01
Futbol

“Roma” və “Komo” Çempionlar Liqasına, “Milan” və “Yuventus” isə Avropa Liqasına gedir - YENİLƏNİB + VİDEO

Seriya A-nın son turunda avrokubok və aşağı liqa məsələsinə aydınlıq gəlib
Azərbaycan Premyerliqasına bu görüntü və 1:1 hesabı ilə yekun vuruldu - YENİLƏNİB + VİDEO
24 May 18:07
Futbol

Azərbaycan Premyerliqasına bu görüntü və 1:1 hesabı ilə yekun vuruldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Bu oyunla mövsümə yekun vuruldu
“Şamaxı” daha bir oyunçusu ilə də vidalaşdı
25 May 21:10
Futbol

“Şamaxı” daha bir oyunçusu ilə də vidalaşdı - YENİLƏNİB

Bölgə klubu Kərim Rossi ilə də ayrılıb
“Şamaxı” komandasında daha bir ayrılıq gerçəkləşib
26 May 23:45
Azərbaycan futbolu

“Şamaxı” komandasında daha bir ayrılıq gerçəkləşib - YENİLƏNİB

Bölgə təmsilçisi mövsümün sonunda heyətdə dəyişikliklərə başlayıb