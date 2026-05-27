27 May 2026
AZ

AFFA nümayəndələri 262 nömrəli məktəbdə şagirdlərlə görüş keçiriblər - FOTO

Azərbaycan futbolu
Xəbərlər
27 May 2026 15:52
132
AFFA nümayəndələri 262 nömrəli məktəbdə şagirdlərlə görüş keçiriblər - FOTO

AFFA-nın Qadın Futbolu Departamentinin nümayəndələri Bakı şəhərinin Xəzər rayonunda yerləşən 262 nömrəli tam orta məktəbdə şagirdlərlə görüş keçiriblər.

İdman.Biz xəbər verir ki, tədbirdə Qadın Futbolu Departamentinin rəhbəri Zümrüd Ağayeva, qadınlardan ibarət A milli komandanın baş məşqçisi Siyasət Əsgərov, U-17 millisinin futbolçuları və departament əməkdaşları iştirak ediblər.

Görüş zamanı şagirdlər futbolla bağlı suallar ünvanlayıb, qonaqlar isə öz təcrübələrini bölüşərək idmanda uğur qazanmağın vacib məqamlarından danışıblar.

Tədbirdə qız şagirdlərin futbola cəlb olunması, onların AFFA-nın təşkil etdiyi yarış və layihələrdə iştirak imkanları da müzakirə edilib. Məktəb rəhbərliyi isə gələcəkdə bu istiqamətdə əməkdaşlığa hazır olduqlarını bildirib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Rüfət Abbasov “Neftçi” FK-ya transfer olundu - RƏSMİ
16:12
Azərbaycan futbolu

Rüfət Abbasov “Neftçi” FK-ya transfer olundu - RƏSMİ

O, klubla üç illik müqavilə imzalayıb
Kurban Berdıyev Azərbaycan Premyer Liqasını Rusiyaya nümunə göstərib
15:32
Futbol

Kurban Berdıyev Azərbaycan Premyer Liqasını Rusiyaya nümunə göstərib

“Turan Tovuz”un baş məşqçisi hesab edir ki, limitin ləğvi rəqabəti gücləndirib və çempionatın səviyyəsini yüksəldib
“Kəpəz” FK Rəhman Hacıyevlə müqavilənin müddətini uzadıb
13:47
Azərbaycan futbolu

“Kəpəz” FK Rəhman Hacıyevlə müqavilənin müddətini uzadıb

"Sarı-göylər" onunla 1+1 illik yeni sözləşmə imzalayıb
AFFA uşaq psixologiyası və motivasiya mövzusunda onlayn seminar təşkil edib
13:14
Azərbaycan futbolu

AFFA uşaq psixologiyası və motivasiya mövzusunda onlayn seminar təşkil edib

20-yə yaxın klub onlayn seminarda iştirak edib
“Zaqatala” FK-nın baş məşqçisi: “Maliyyə problemləri motivasiyanı azaltdı”
13:05
Azərbaycan futbolu

“Zaqatala” FK-nın baş məşqçisi: “Maliyyə problemləri motivasiyanı azaltdı”

O bildirib ki, maliyyə problemlərinə görə komanda matçlara köklənə bilməyib
Emmanuel Addainin İtaliya klubuna keçəcəyi iddia olunur
12:45
Azərbaycan futbolu

Emmanuel Addainin İtaliya klubuna keçəcəyi iddia olunur

“Bolonya”nın yaxın vaxtlarda transferi rəsmiləşdirəcəyi gözlənilir

Ən çox oxunanlar

“Roma” və “Komo” Çempionlar Liqasına, “Milan” və “Yuventus” isə Avropa Liqasına gedir - YENİLƏNİB + VİDEO
25 May 02:01
Futbol

“Roma” və “Komo” Çempionlar Liqasına, “Milan” və “Yuventus” isə Avropa Liqasına gedir - YENİLƏNİB + VİDEO

Seriya A-nın son turunda avrokubok və aşağı liqa məsələsinə aydınlıq gəlib
Azərbaycan Premyerliqasına bu görüntü və 1:1 hesabı ilə yekun vuruldu - YENİLƏNİB + VİDEO
24 May 18:07
Futbol

Azərbaycan Premyerliqasına bu görüntü və 1:1 hesabı ilə yekun vuruldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Bu oyunla mövsümə yekun vuruldu
“Şamaxı” daha bir oyunçusu ilə də vidalaşdı
25 May 21:10
Futbol

“Şamaxı” daha bir oyunçusu ilə də vidalaşdı - YENİLƏNİB

Bölgə klubu Kərim Rossi ilə də ayrılıb
“Şamaxı” komandasında daha bir ayrılıq gerçəkləşib
26 May 23:45
Azərbaycan futbolu

“Şamaxı” komandasında daha bir ayrılıq gerçəkləşib - YENİLƏNİB

Bölgə təmsilçisi mövsümün sonunda heyətdə dəyişikliklərə başlayıb