24 May 2026
AZ

500-cü qol 21 illik həsrətə son qoydu - VİDEO

Futbol
Xəbərlər
24 May 2026 13:21
139
500-cü qol 21 illik həsrətə son qoydu - VİDEO

Futbol üzrə Misli Premyer Liqasının 2025/2026 mövsümündə 500-cü qol vurulub.

İdman.Biz xəbər verir ki, yubiley qol 33-cü turun “Sumqayıt” - “Qarabağ” görüşünə təsadüf edib. Yeddi qolun qeydə alındığı qarşılaşmada Ağdam komandası 4:3 hesabı ilə qalib gəlib.

Mövsümün 500-cü qoluna “Sumqayıt”ın futbolçusu Rüstəm Əhmədzadə imza atıb. Bu göstərici çempionatın 195-ci oyununda qeydə alınıb.

Azərbaycan çempionatları tarixində yüksək dəstədə bir mövsümdə 500-cü qolun vurulması 21 ildən sonra baş verib. Sonuncu dəfə belə göstərici 2004/2005 mövsümündə qeydə alınıb. Həmin vaxt çempionatda ümumilikdə 684 qol vurulub.

Qeyd edək ki, ölkə çempionatlarında bir mövsümdə ən çox qol 1992-ci ildə qeydə alınıb. Həmin mövsümdə komandalar ümumilikdə 1177 dəfə fərqləniblər.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Slotla bağlı qərar: “Liverpul” yeni məşqçi gətirir
14:35
Futbol

Slotla bağlı qərar: “Liverpul” yeni məşqçi gətirir

Niderlandlı mütəxəssisin köməkçisi heyətə qoşulmağa yaxındır
Harri Keyndən mövsümə möhtəşəm nöqtə
14:19
Futbol

Harri Keyndən mövsümə möhtəşəm nöqtə

“Bavariya”nın hücumçusu qızıl dubl və Superkubokla tarix yazdı
“Araz-Naxçıvan” 30-cu ev qələbəsinə çatdı
14:06
Futbol

“Araz-Naxçıvan” 30-cu ev qələbəsinə çatdı

Naxçıvan təmsilçisi Premyer Liqa tarixində bunu bacaran 26-cı komanda olub
“Zirə” Premyer Liqada 400-cü qoluna çatdı - VİDEO
13:59
Futbol

“Zirə” Premyer Liqada 400-cü qoluna çatdı - VİDEO

Bakı təmsilçisi Azərbaycan çempionatları tarixində bunu bacaran onuncu komanda olub
“Qəbələ” pley-offda nominal meydan sahibi oldu - FOTO
13:55
Futbol

“Qəbələ” pley-offda nominal meydan sahibi oldu - FOTO

Premyer Liqaya vəsiqə oyunu 28 mayda “SOCAR Polymer Arena”da keçiriləcək
“Qarabağ”ın Avropa Liqasının birinci təsnifat mərhələsindəki potensial rəqibləri müəyyənləşib
12:20
Futbol

“Qarabağ”ın Avropa Liqasının birinci təsnifat mərhələsindəki potensial rəqibləri müəyyənləşib

Birinci təsnifat mərhələsinin püşkü iyunun 16-da atılacaq

Ən çox oxunanlar

Misli Premyer Liqası: “Araz-Naxçıvan” bolqollu oyunda “Zirə”ni məğlub etdi
23 May 21:00
Azərbaycan futbolu

Misli Premyer Liqası: “Araz-Naxçıvan” bolqollu oyunda “Zirə”ni məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

"Zirə" çempionatı 53 xalla beşinci, Naxçıvan komandası 46 xalla altıncı sırada başa vurub
“Sumqayıt” mövsümün son matçında əzmkar mübarizəyə rəğmən, “Qarabağ”a məğlub oldu
22 May 21:25
Futbol

“Sumqayıt” mövsümün son matçında əzmkar mübarizəyə rəğmən, “Qarabağ”a məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

“Sumqayıt” 41 xalla turnir cədvəlinin yeddinci pilləsində yer alıb
Çempion “Sabah” mövsümü qələbə ilə başa vurdu
22 May 18:57
Futbol

Çempion “Sabah” mövsümü qələbə ilə başa vurdu - YENİLƏNİB + VİDEO

Qərb regionu təmsilçisi turnir cədvəlində 59 xalla üçüncü pillədə yer alıb
Misli Premyer Liqasında “Neftçi” səfərdə “Kəpəz”ə qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO
23 May 16:56
Azərbaycan futbolu

Misli Premyer Liqasında “Neftçi” səfərdə “Kəpəz”ə qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 24-də yekun vurulacaq