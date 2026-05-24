24 May 2026
Avropada final turu: Arsenal, Liverpul və Yuventus meydanda

24 May 2026 09:18
Avropanın aparıcı futbol çempionatlarında mövsümə yekun vurulur.

İdman.Biz xəbər verir ki, İngiltərə Premyerliqasında son turun bütün oyunları eyni vaxtda başlayacaq. İspaniya La Liqası və İtaliya Seriya A-da da diqqətçəkən qarşılaşmalar var.

Oyunların siyahısını Bakı vaxtı ilə təqdim edirik:

İngiltərə Premyerliqası

19:00 “Brayton” - “Mançester Yunayted”
19:00 “Börnli” - “Vulverhempton”
19:00 “Kristal Palas” - “Arsenal”
19:00 “Fulhem” - “Nyukasl”
19:00 “Liverpul” - “Brentford”
19:00 “Mançester Siti” - “Aston Villa”
19:00 “Nottingem Forest” - “Bornmut”
19:00 “Sanderlend” - “Çelsi”
19:00 “Tottenhem” - “Everton”
19:00 “Vest Hem” - “Lids”

İspaniya La Liqası

23:00 “Vilyarreal” - “Atletiko Madrid”

İtaliya Seriya A

17:00 “Parma” - “Sassuolo”
20:00 “Napoli” - “Udineze”
22:45 “Milan” - “Kalyari”
22:45 “Kremoneze” - “Komo”
22:45 “Verona” - “Roma”
22:45 “Leççe” - “Cenoa”
22:45 “Torino” - “Yuventus”

