Avropada final turu: Arsenal, Liverpul və Yuventus meydanda

Avropanın aparıcı futbol çempionatlarında mövsümə yekun vurulur.

İdman.Biz xəbər verir ki, İngiltərə Premyerliqasında son turun bütün oyunları eyni vaxtda başlayacaq. İspaniya La Liqası və İtaliya Seriya A-da da diqqətçəkən qarşılaşmalar var.

Oyunların siyahısını Bakı vaxtı ilə təqdim edirik:

İngiltərə Premyerliqası

19:00 “Brayton” - “Mançester Yunayted”

19:00 “Börnli” - “Vulverhempton”

19:00 “Kristal Palas” - “Arsenal”

19:00 “Fulhem” - “Nyukasl”

19:00 “Liverpul” - “Brentford”

19:00 “Mançester Siti” - “Aston Villa”

19:00 “Nottingem Forest” - “Bornmut”

19:00 “Sanderlend” - “Çelsi”

19:00 “Tottenhem” - “Everton”

19:00 “Vest Hem” - “Lids”

İspaniya La Liqası

23:00 “Vilyarreal” - “Atletiko Madrid”

İtaliya Seriya A

17:00 “Parma” - “Sassuolo”

20:00 “Napoli” - “Udineze”

22:45 “Milan” - “Kalyari”

22:45 “Kremoneze” - “Komo”

22:45 “Verona” - “Roma”

22:45 “Leççe” - “Cenoa”

22:45 “Torino” - “Yuventus”