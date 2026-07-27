Valdas Dambrauskas: “Rəqibimiz sabah bütün gücünü ortaya qoyacaq”

“Bildiyiniz kimi, ilk qarşılaşmadan sonra hesab arasındakı fərq çox azdır və düşünürəm ki, hər iki komandanın növbəti mərhələyə yüksəlmək şansı var”.
İdman.Biz-in məlumatına görə, bu barədə “Sabah”ın çalışdırıcısı Valdas Dambrauskas UEFA Çempionlar Liqasının ikinci təsnifat mərhələsində Finlandiya təmsilçisi “KuPS”la cavab oyunundan öncə mətbuat konfransında bildirib.
Komandalar arasında ötən həftə Bakıda keçirilən ilk görüşdə “Sabah” 1:0 hesabı ilə qalib gəlib.
“İlk oyundakı qələbə bizi cüzi favorit hesab etməyə imkan verə bilər. Lakin eyni zamanda anlayırıq ki, Çempionlar Liqasında və ümumiyyətlə, Avropa turnirlərində səfərdə keçirilən heç bir oyun asan olmur.
Rəqib komanda çox motivasiyalı olacaq və bütün gücünü ortaya qoyacaq. Biz də onların mübarizə səviyyəsinə uyğun cavab verməli, öz oyunumuzu oynamalı və ən yaxşı bacardığımız işi görməliyik. Komandamızın necə oynaya biləcəyini yaxşı bilirik”, - Dambrauskas qeyd edib.
“KuPS” – “Sabah” matçı sabah, Bakı vaxtı ilə saat 19:00-da Kuopio şəhər Mərkəzi Stadionunda başlayacaq.