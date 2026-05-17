Eldar Tağızadənin ötürmələri Sloveniyada şou yaratdı

Sloveniyanın “Bıstritsa” futbol klubunda çıxış edən azərbaycanlı qapıçı Eldar Tağızadə ölkə çempionatının ikinci divizionunda uğurlu oyun keçirib.
İdman.Biz xəbər verir ki, onun komandası 29-cu turda səfərdə “Triqlav Krany”ı 4:0 hesabı ilə məğlub edib.
Tağızadə start heyətində meydana çıxıb. “Bıstritsa”nın ilk iki qolu qapıçının uzaq ötürmələrindən sonra vurulub.
Bu qələbədən sonra “Bıstritsa” xalını 42-yə çatdırıb. Komanda Azərbaycan Birinci Liqasının analoqu sayılan Sloveniya ikinci divizionunda altıncı pillədə qərarlaşıb.