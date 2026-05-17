17 May 2026 12:49
Eldar Tağızadənin ötürmələri Sloveniyada şou yaratdı

Sloveniyanın “Bıstritsa” futbol klubunda çıxış edən azərbaycanlı qapıçı Eldar Tağızadə ölkə çempionatının ikinci divizionunda uğurlu oyun keçirib.

İdman.Biz xəbər verir ki, onun komandası 29-cu turda səfərdə “Triqlav Krany”ı 4:0 hesabı ilə məğlub edib.

Tağızadə start heyətində meydana çıxıb. “Bıstritsa”nın ilk iki qolu qapıçının uzaq ötürmələrindən sonra vurulub.

Bu qələbədən sonra “Bıstritsa” xalını 42-yə çatdırıb. Komanda Azərbaycan Birinci Liqasının analoqu sayılan Sloveniya ikinci divizionunda altıncı pillədə qərarlaşıb.

