17 May 2026
AZ

Mareska “Mançester Siti”nin əsas namizədidir

Futbol
Xəbərlər
17 May 2026 12:28
107
Mareska “Mançester Siti”nin əsas namizədidir

İngiltərənin “Mançester Siti” futbol klubunda Xosep Qvardiolanın mümkün xələfi ilə bağlı yeni iddia ortaya çıxıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, insayder Nikolo Skiranın məlumatına görə, Entso Mareska “Mançester Siti” ilə 2028-ci ilin yayınadək müqavilə üzrə prinsipial razılıq əldə edib. Razılaşmada daha bir mövsümlük uzatma bəndinin də yer aldığı bildirilir.

Mənbənin iddiasına əsasən, “şəhərlilər” sabiq “Çelsi” baş məşqçisini Qvardiolanın mümkün əvəzləyicisi kimi müəyyənləşdiriblər. Lakin yekun qərar ispaniyalı mütəxəssisdən asılı olacaq. Mareskanın isə prosesin necə inkişaf edəcəyini gözləməyə hazır olduğu qeyd olunur.

Qvardiolanın “Mançester Siti” ilə müqaviləsi 2027-ci ilin yayına qədər qüvvədədir.

Bununla belə, Qvardiola son açıqlamalarında müqaviləsi başa çatmadan komandadan ayrılmaq fikrində olmadığını bildirib. O, “Mançester Siti”də daha bir il müqaviləsinin qaldığını xatırladıb.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Şimali Koreya komandası səkkiz ildən sonra Cənubi Koreyada
13:06
Qadın futbolu

Şimali Koreya komandası səkkiz ildən sonra Cənubi Koreyada

“Naeqohyan” qadın futbol komandası Asiya Çempionlar Liqasının yarımfinalında “Suvon”la qarşılaşacaq
Eldar Tağızadənin ötürmələri Sloveniyada şou yaratdı
12:49
Futbol

Eldar Tağızadənin ötürmələri Sloveniyada şou yaratdı

Azərbaycanlı qapıçının komandası səfərdə böyükhesablı qələbə qazanıb
Moldovada ilin ən qəribə avtoqolu vuruldu - VİDEO
12:38
Futbol

Moldovada ilin ən qəribə avtoqolu vuruldu - VİDEO

Yerdə qalan zədəli futbolçu topun qapıya getməsinə səbəb olub
Xabi Alonso “Çelsi”nin başına keçdi
12:11
Futbol

Xabi Alonso “Çelsi”nin başına keçdi

İspaniyalı mütəxəssis London klubunda işə 1 iyuldan başlayacaq
Keyn “Barselona”ya keçmək istəyir
11:18
Futbol

Keyn “Barselona”ya keçmək istəyir

İngiltərə millisinin hücumçusu Robert Levandovskinin yerinə əsas namizədlərdən biri sayılır
Cəlal Hüseynov Bolqarıstanda yenə fərqləndi - VİDEO
10:59
Futbol

Cəlal Hüseynov Bolqarıstanda yenə fərqləndi - VİDEO

Azərbaycan millisinin müdafiəçisi ardıcıl ikinci oyunda qol sevinci yaşayıb

Ən çox oxunanlar

“Araz-Naxçıvan” “Kəpəz”ə qalib gələrək turnir cədvəlində bir pillə yüksəlib
15 May 21:22
Futbol

“Araz-Naxçıvan” “Kəpəz”ə qalib gələrək turnir cədvəlində bir pillə yüksəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 17-də yekun vurulacaq
U-17 Avropa çempionatı: Daha bir güləşçimiz çempion oldu
16 May 21:23
Güləş

U-17 Avropa çempionatı: Daha bir güləşçimiz çempion oldu - YENİLƏNİB

Azərbaycanlı güləşçilər bu gün iki bürünc medal qazanıblar
Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” “Şamaxı”ya uduzaraq gümüş medal şansını itirib
16 May 18:56
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” “Şamaxı”ya uduzaraq gümüş medal şansını itirib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 17-də yekun vurulacaq
Qadın güləşçilərimiz Avropa çempionatının yarımfinalında məğlub oldular
14 May 20:15
Güləş

Qadın güləşçilərimiz Avropa çempionatının yarımfinalında məğlub oldular - YENİLƏNİB

Yarış mayın 17-də başa çatacaq