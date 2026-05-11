“Sabah”- “Neftçi” oyununun başlama tarixi açıqlanıb

Misli Premyer Liqasında 32-ci turun oyun cədvəli müəyyənləşib.
İdman.Biz xəbər verir ki, Peşəkar Futbol Liqasına (PFL) istinadən xəbər verir ki, oyunlara mayın 15-də Yevlax şəhər stadionunda start veriləcək.
Turun mərkəzi qarşılaşması isə mayın 17-də, “Sabah” və “Neftçi” komandaları arasında baş tutacaq.
Misli Premyer Liqası
Üçüncü dövrə, 32-ci tur
15 may (cümə)
17:00. “Karvan-Yevlax” - “Qəbələ”
Yevlax şəhər stadionu
19:30. “Araz-Naxçıvan” - “Kəpəz”
“SOCAR Polymer Arena”
16 may (şənbə)
17:00. “Şamaxı” - “Turan Tovuz”
Şamaxı şəhər stadionu
17:00. “Qarabağ” - “İmişli”
Tofiq Bəhramov adına Respublika Stadionu
17 may (bazar)
18:00. “Zirə” - “Sumqayıt”
Zirə İdman Kompleksinin stadionu
18:00. “Sabah” - “Neftçi”
“Bank Respublika Arena”