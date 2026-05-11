Qadın baş məşqçisi olan klub TOP-10-da ilk qələbəsini qazandı

“Yunion Berlin” futbol klubunun qadın baş məşqçisi Mari-Luiza Eta Almaniya Bundesliqasında tarix yazıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, Berlin təmsilçisi Bundesliqanın 33-cü turunda səfərdə “Mainz 05” klubunu 3:1 hesabı ilə məğlub edib.
Bu nəticə ilə “Yunion Berlin” son yeddi oyundan sonra ilk qələbəsini qazanıb.
Mari-Luiza Eta bu qələbə ilə Almaniya çempionatının ən yüksək divizionunda qadın baş məşqçinin rəhbərliyi altında qələbə qazanan ilk qadın mütəxəssis kimi tarixə düşüb. O, apreldə Şteffen Baumqartın istefasından sonra müvəqqəti baş məşqçi kimi komandanın sükanı arxasına keçib və mövsümün sonuna qədər bu vəzifəni icra edəcək.
Qeyd edək ki, “Yunion Berlin” mövsümün son oyununu "Auqsburq" klubuna qarşı keçirəcək, daha sonra Mari-Luiza Eta komandadan ayrılacaq.