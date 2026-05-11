11 May 2026
AZ

Raya üçüncü dəfə “Qızıl əlcək” qazandı

Dünya futbolu
Xəbərlər
11 May 2026 10:23
175
Raya üçüncü dəfə “Qızıl əlcək” qazandı

İngiltərənin “Arsenal” futbol komandasının qapıçısı David Raya Premyerliqada mövsümün “Qızıl əlcək” mükafatını qazanıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, ispaniyalı qolkiper 2025/26 mövsümündə 36 oyunda 18 dəfə qapısından qol buraxmayıb.

“Vest Hem”lə 36-cı turun oyunundan sonra onun bu göstəricidə rəqibləri üçün əlçatmaz olduğu rəsmiləşib. Ən yaxın izləyicisi “Mançester Siti”nin qapıçısı Canluici Donnarumma 14 “quru oyun”la ikinci sıradadır.

Raya bu mükafatı ardıcıl üçüncü mövsüm qazanıb. Premyer Liqa tarixində daha əvvəl Pepe Reyna, Co Hart və Ederson da üç mövsüm ardıcıl “Qızıl əlcək”ə sahib çıxıblar.
Qeyd edək ki, Raya “Arsenal”da ilk “Qızıl əlcək”ini 2023/24 mövsümündə 14 “quru oyun”la qazanıb. Ötən mövsüm isə o, mükafatı “Nottinqem Forest”in qapıçısı Mats Selslə bölüşüb.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Dünya Çempionatına bir ay qaldı: tarixdə ilk dəfə 48 komanda
11:02
Dünya futbolu

Dünya Çempionatına bir ay qaldı: tarixdə ilk dəfə 48 komanda

2026-cı ilin mundialı ABŞ, Kanada və Meksikada keçiriləcək
Tribunadan verilən söz gerçək oldu: Ləvəngi Nərimana çatdırıldı - VİDEO
10:03
Futbol

Tribunadan verilən söz gerçək oldu: Ləvəngi Nərimana çatdırıldı - VİDEO

Nəriman üçün bişirilən ləvəngi artıq sahibinə verildi
“Real Madrid”də böyük dəyişiklik siqnalı: Mourinyo iddiası gücləndi - FOTO
09:43
Dünya futbolu

“Real Madrid”də böyük dəyişiklik siqnalı: Mourinyo iddiası gücləndi - FOTO

Madrid klubu yeni transferlər üçün satışlara hazırlaşır, baş məşqçi postu ilə bağlı isə Joze Mourinyo variantı gündəmdədir
Bu günün futbol afişası
09:28
Dünya futbolu

Bu günün futbol afişası

İngiltərə, İtaliya və İspaniyada bir matç keçiriləcək
Vardi La Liqaya gəlir? - İki klub hərəkətə keçdi
09:13
Futbol

Vardi La Liqaya gəlir? - İki klub hərəkətə keçdi

“Sevilya” və “Valensiya” 39 yaşlı ingiltərəli hücumçunun transfer variantını nəzərdən keçirir
U-16 qızlardan ibarət yığmamız turnirdə son oyununu keçirəcək
09:09
Futbol

U-16 qızlardan ibarət yığmamız turnirdə son oyununu keçirəcək

Binə stadionunda baş tutacaq görüş saat 12:00-da start götürəcək

Ən çox oxunanlar

Cüdoçularımız “Böyük Dəbilqə” turnirinin ilk gününü medalsız tamamlayıblar - YENİLƏNİB + FOTO
8 May 17:08
Cüdo

Cüdoçularımız “Böyük Dəbilqə” turnirinin ilk gününü medalsız tamamlayıblar - YENİLƏNİB + FOTO

“Böyük Dəbilqə” turniri mayın 10-da başa çatacaq
“Sumqayıt” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək cədvəldə rəqiblərini keçdi
9 May 21:31
Futbol

“Sumqayıt” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək cədvəldə rəqiblərini keçdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 10-da yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi”dən üç qollu qələbə - YENİLƏNİB + VİDEO
10 May 21:29
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi”dən üç qollu qələbə - YENİLƏNİB + VİDEO

“Neftçi” hazırda 53 xalla turnir cədvəlinin dördüncü pilləsində yer alıb
Çempion “Sabah” gözlənilmədən “Kəpəz”ə məğlub oldu
8 May 21:27
Futbol

Çempion “Sabah” gözlənilmədən “Kəpəz”ə məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

“Kəpəz” "güclülərin qənimi" imicini qoruyub saxlayır