11 May 2026
AZ

Bu günün futbol afişası

Dünya futbolu
Xəbərlər
11 May 2026 09:28
117
Bu günün futbol afişası

Bu gün Avropanın TOP-5 liqalarında üç oyun var.

İdman.Biz xəbər verir ki, İngiltərə Premyerliqasında “Tottenhem” - “Lids”, İtaliya Seriya A-da “Napoli” - “Bolonya”, İspaniya La Liqasında isə “Rayo Valyekano” - “Jirona” matçları var.

Bundesliqada 33-cü turun oyunları 8-10 mayda başa çatıb, Fransa Liqa 1-də növbəti oyunlar 12 və 13 maya təyin olunub, Türkiyə Superliqasında isə növbəti matçlar 15-17 may tarixlərində keçiriləcək.

Çempionatın bitməsinə üç tur qalmış turnir cədvəlinin 17-ci sırasında olan “Tottenhem”ə (37 xal) bu oyunda qələbə çalmaq Premyerliqada qalmaq üçün çox əhəmiyyətlidir. Dünən “Vest Hem” (36 xal) “Arsenal”la oyunda xal itirib və 18-ci sıradadır.

Eyni vəziyyət “Jirona” üçün də keçərlidir. Hazırda 38 xalı olan komanda 17-ci pillədə qərar tutub və onu düşmə zonasından cəmi bir xal ayırır.

Bu gün keçiriləcək oyunların siyahısını və Bakı vaxtı ilə başlama saatlarını təqdim edirik:

İngiltərə Premyerliqası
23:00. “Tottenhem” - “Lids”
İspaniya La Liqası
23:00. “Rayo Valyekano” - “Jirona”
İtaliya Seriya A
22:45. “Napoli” - “Bolonya”

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Real Madrid”də böyük dəyişiklik siqnalı: Mourinyo iddiası gücləndi - FOTO
09:43
Dünya futbolu

“Real Madrid”də böyük dəyişiklik siqnalı: Mourinyo iddiası gücləndi - FOTO

Madrid klubu yeni transferlər üçün satışlara hazırlaşır, baş məşqçi postu ilə bağlı isə Joze Mourinyo variantı gündəmdədir
Vardi La Liqaya gəlir? İki klub hərəkətə keçdi
09:13
Futbol

Vardi La Liqaya gəlir? İki klub hərəkətə keçdi

“Sevilya” və “Valensiya” 39 yaşlı ingiltərəli hücumçunun transfer variantını nəzərdən keçirir
U-16 qızlardan ibarət yığmamız turnirdə son oyununu keçirəcək
09:09
Futbol

U-16 qızlardan ibarət yığmamız turnirdə son oyununu keçirəcək

Binə stadionunda baş tutacaq görüş saat 12:00-da start götürəcək
Fabreqas “Komo” ilə tarix yazdı: ilk dəfə avrokuboka çıxdı
08:15
Futbol

Fabreqas “Komo” ilə tarix yazdı: ilk dəfə avrokuboka çıxdı

İtaliya klubu A Seriyasında beşinci pilləyə yüksələrək tarixi uğura imza atıb
Ben Uayt “Arsenal”ı təşvişə saldı - FOTO
07:23
Futbol

Ben Uayt “Arsenal”ı təşvişə saldı - FOTO

İngiltərəli müdafiəçinin mövsümü vaxtından əvvəl başa vura biləcəyi istisna olunmur
Yamal Ronalduya çatmadı, onu keçdi
06:17
Futbol

Yamal Ronalduya çatmadı, onu keçdi

“Barselona”nın 18 yaşlı futbolçusu La Liqada üçüncü çempionluğunu qazandı

Ən çox oxunanlar

Cüdoçularımız “Böyük Dəbilqə” turnirinin ilk gününü medalsız tamamlayıblar - YENİLƏNİB + FOTO
8 May 17:08
Cüdo

Cüdoçularımız “Böyük Dəbilqə” turnirinin ilk gününü medalsız tamamlayıblar - YENİLƏNİB + FOTO

“Böyük Dəbilqə” turniri mayın 10-da başa çatacaq
“Sumqayıt” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək cədvəldə rəqiblərini keçdi
9 May 21:31
Futbol

“Sumqayıt” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək cədvəldə rəqiblərini keçdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 10-da yekun vurulacaq
Çempion “Sabah” gözlənilmədən “Kəpəz”ə məğlub oldu
8 May 21:27
Futbol

Çempion “Sabah” gözlənilmədən “Kəpəz”ə məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

“Kəpəz” "güclülərin qənimi" imicini qoruyub saxlayır
Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi”dən üç qollu qələbə - YENİLƏNİB + VİDEO
10 May 21:29
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi”dən üç qollu qələbə - YENİLƏNİB + VİDEO

“Neftçi” hazırda 53 xalla turnir cədvəlinin dördüncü pilləsində yer alıb