11 May 2026
AZ

“Neftçi”nin futbolçusu: “Sabah”a azarkeşlik edəcəyik”

Futbol
Xəbərlər
11 May 2026 15:01
172
“Neftçi”nin futbolçusu: “Sabah”a azarkeşlik edəcəyik”

“Çətin rəqibə qarşı oynayırdıq. Bilirdik ki, oyuna sürətli başlamalı və erkən qol vurmalıyıq. Elə də alındı: İlk dəqiqədə hesabı açdıq və bundan sonra oynamaq daha rahat oldu”.

Bunu “Neftçi”nin futbolçusu İmad Faraj evdə “Şamaxı”ya 3:0 hesabı ilə qalib gəldikləri Misli Premyer Liqasının 31-ci tur matçından sonra deyib.

İkinci qolu vuran 27 yaşlı yarımmüdafiəçinin fikrincə, hesab bundan da böyük ola bilərdi.

”Düşünürəm ki, daha böyük hesabla - 4:0 və ya 5:0 hesabı ilə də qalib gələ bilərdik. Amma nəticə yaxşıdır”, - deyə o, sportnet.az-a açıqlamasında söyləyib.

Fransalı sol cinah vingeri “ağ-qaralar”ın avrokubok şanslarından da söz açıb:

“Əlbəttə, Bizon Azərbaycan Kubokunun finalında “Sabah”a azarkeşlik edəcəyik. Çünki onların “Zirə”yə qalib gəlməsi bizə Konfrans Liqasına vəsiqə baxımından kömək edə bilər. Hazırda “Zirə”ni turnir cədvəlində 3 xal qabaqlasaq da, düşünürəm ki, bunu rəsmiləşdirmək üçün ən azı daha bir oyunda qalib gəlməliyik. İnanırıq ki, “Sabah” kuboku qazanacaq”.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Sabah”- “Neftçi” oyununun başlama tarixi açıqlanıb
15:22
Futbol

“Sabah”- “Neftçi” oyununun başlama tarixi açıqlanıb

Peşəkar Futbol Liqası məlumat yayıb
U-16 qızlarımız UEFA İnkişaf Turnirini məğlubiyyətlə başa vurdu - YENİLƏNİB
14:41
Futbol

U-16 qızlarımız UEFA İnkişaf Turnirini məğlubiyyətlə başa vurdu - YENİLƏNİB

Görüş Binə stadionunda baş tutub
“Turan Tovuz”un futbolçusu üçün yubiley matçı
14:19
Azərbaycan futbolu

“Turan Tovuz”un futbolçusu üçün yubiley matçı

Rəhim Sadixov 200 oyunda 31 qol vurub
Kanselu tarix yazdı: TOP-5 liqada bənzəri yoxdur
13:59
Dünya futbolu

Kanselu tarix yazdı: TOP-5 liqada bənzəri yoxdur

“Barselona” ilə La Liqa çempionu olan portuqaliyalı müdafiəçi unikal göstəriciyə imza atıb

“Neftçi” - “Şamaxı” oyununda rekord erkən qol
13:38
Azərbaycan futbolu

“Neftçi” - “Şamaxı” oyununda rekord erkən qol

Emin Mahmudovun qolu 31-ci turun diqqətçəkən hadisələrindən birinə çevrilib
Qadın baş məşqçisi olan klub TOP-10-da ilk qələbəsini qazandı
13:15
Dünya futbolu

Qadın baş məşqçisi olan klub TOP-10-da ilk qələbəsini qazandı

Mari-Luiza Eta Almaniya Bundesliqasında tarix yazıb

Ən çox oxunanlar

Cüdoçularımız “Böyük Dəbilqə” turnirinin ilk gününü medalsız tamamlayıblar - YENİLƏNİB + FOTO
8 May 17:08
Cüdo

Cüdoçularımız “Böyük Dəbilqə” turnirinin ilk gününü medalsız tamamlayıblar - YENİLƏNİB + FOTO

“Böyük Dəbilqə” turniri mayın 10-da başa çatacaq
“Sumqayıt” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək cədvəldə rəqiblərini keçdi
9 May 21:31
Futbol

“Sumqayıt” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək cədvəldə rəqiblərini keçdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 10-da yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi”dən üç qollu qələbə - YENİLƏNİB + VİDEO
10 May 21:29
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi”dən üç qollu qələbə - YENİLƏNİB + VİDEO

“Neftçi” hazırda 53 xalla turnir cədvəlinin dördüncü pilləsində yer alıb
Çempion “Sabah” gözlənilmədən “Kəpəz”ə məğlub oldu
8 May 21:27
Futbol

Çempion “Sabah” gözlənilmədən “Kəpəz”ə məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

“Kəpəz” "güclülərin qənimi" imicini qoruyub saxlayır