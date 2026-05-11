11 May 2026
Ferran Torres üçün 65 milyonluq yarış

11 May 2026 01:38
Futbol üzrə İspaniyanın “Barselona” komandasının hücumçusu Ferran Torres yay transfer pəncərəsində klubunu dəyişə bilər.

İdman.Biz xəbər verir ki, jurnalist Ekrem Konurun məlumatına görə, Kataloniya təmsilçisi ispaniyalı futbolçunun satışına açıqdır. “Barselona” ilə müqaviləsi 2027-ci ilin yayında başa çatacaq Torres üçün “Nyukasl”, “Aston Villa” və “Milan” maraq göstərir.

İtaliya nəhəngi “Milan” futbolçunu məcburi satınalma şərti və növbəti satışdan faizlə icarəyə götürmək istəyir. İngiltərə Premyer Liqası təmsilçiləri isə Torresi birbaşa transfer etməyə hazırdırlar.

Məlumata görə, “Aston Villa” ispaniyalı hücumçunun keçidi üçün 65 milyon avro (130 milyon AZN) ayırmağa hazırlaşır. “Nyukasl” üçün isə Torres yay transfer pəncərəsində əsas hədəflərdən biri sayılır.

