11 May 2026
AZ

Messidən “Barselona”ya çempionluq təbriki - FOTO

Futbol
Xəbərlər
11 May 2026 01:13
109
Messidən “Barselona”ya çempionluq təbriki - FOTO

Futbol üzrə Argentina millisinin ulduzu Leo Messi “Barselona”nı İspaniya çempionluğu münasibətilə təbrik edib.

İdman.Biz xəbər verir ki, “Barselona” “El-Klasiko”da “Real Madrid”i 2:0 hesabı ilə məğlub edərək La Liqa çempionluğunu vaxtından əvvəl rəsmiləşdirib. Messi Kataloniya klubunun titul sevincinə reaksiya verərək keçmiş komandasını təbrik edib.

Qeyd edək ki, bu çempionluq “Barselona” üçün İspaniya çempionatları tarixində 29-cu titul olub. Kataloniya təmsilçisi tarixdə ilk dəfə “El-Klasiko” qələbəsi ilə çempionluğunu rəsmiləşdirib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Niko Uilyams qorxutdu: “Belə ağrı hiss etmədiyini dedi”
01:53
Futbol

Niko Uilyams qorxutdu: “Belə ağrı hiss etmədiyini dedi”

“Atletik”in futbolçusunun zədəsi həm klubda, həm də İspaniya millisində narahatlıq yaradıb
Ferran Torres üçün 65 milyonluq yarış
01:38
Futbol

Ferran Torres üçün 65 milyonluq yarış

“Nyukasl”, “Aston Villa” və “Milan” ispaniyalı hücumçunun transferi uğrunda mübarizəyə qoşulub
Liqa 1: PSJ tək qolla liderliyini möhkəmləndirdi - VİDEO
01:25
Futbol

Liqa 1: PSJ tək qolla liderliyini möhkəmləndirdi - VİDEO

Fransa çempionatının 33-cü turunda PSJ qalib gəlib, “Lill” üçüncü pillədəki yerini qoruyub, “Marsel” isə səfərdə üç xal qazanıb
La Liqa: “Barselona” "El-Klasiko"da tarix yazdı, çempion oldu – YENİLƏNİB + VİDEO
00:57
Futbol

La Liqa: “Barselona” "El-Klasiko"da tarix yazdı, çempion oldu – YENİLƏNİB + VİDEO

Rafinya ilk 11-likdə yoxdur, Mbappe isə heyətə salınmayıb
Seriya A: “Milan” San-Siroda sarsıldı, “Atalanta” qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
00:54
Futbol

Seriya A: “Milan” San-Siroda sarsıldı, “Atalanta” qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

Berqamo təmsilçisi A Seriyasının 36-cı turunda səfərdən üç xalla ayrılıb
Vinisius “Barselona” fanatlarına “15”lə cavab verdi - FOTO
00:21
Futbol

Vinisius “Barselona” fanatlarına “15”lə cavab verdi - FOTO

“Real Madrid”in braziliyalı futbolçusu “El-Klasiko” zamanı tribunaya Çempionlar Liqası mesajı göndərib

Ən çox oxunanlar

Cüdoçularımız “Böyük Dəbilqə” turnirinin ilk gününü medalsız tamamlayıblar - YENİLƏNİB + FOTO
8 May 17:08
Cüdo

Cüdoçularımız “Böyük Dəbilqə” turnirinin ilk gününü medalsız tamamlayıblar - YENİLƏNİB + FOTO

“Böyük Dəbilqə” turniri mayın 10-da başa çatacaq
“Sumqayıt” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək cədvəldə rəqiblərini keçdi
9 May 21:31
Futbol

“Sumqayıt” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək cədvəldə rəqiblərini keçdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 10-da yekun vurulacaq
Çempion “Sabah” gözlənilmədən “Kəpəz”ə məğlub oldu
8 May 21:27
Futbol

Çempion “Sabah” gözlənilmədən “Kəpəz”ə məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

“Kəpəz” "güclülərin qənimi" imicini qoruyub saxlayır
Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” qələbə qazanaraq avrokuboka vəsiqə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO
10 May 19:07
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” qələbə qazanaraq avrokuboka vəsiqə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO

“Karvan-Yevlax” isə qrup sonuncusu kimi növbəti mövsümdə yolunu aşağı liqada davam etdirəcək