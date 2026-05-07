Orxan Məmmədov: “Hökumətlə Milli Məclis arasında matç gərgin keçdi”

Ümummilli lider Heydər Əliyevin xatirəsinə həsr olunmuş dövlət qurumları arasında minifutbol turniri artıq dördüncü dəfədir keçirilir.
İdman.Biz-in məlumatına görə, bunu Azərbaycan Minifutbol Federasiyasının prezidenti Orxan Məmmədov bildirib.
Yarışda Milli Məclis və Nazirlər Kabineti komandaları arasında yoldaşlıq oyunu da yer alıb. Məmmədov oyunda “Hökumət” komandasının tərkibində iştirak edib.
“Fantastik atmosfer var idi. Gördüyünüz kimi, idman azarkeşləri və futbol ictimaiyyətinin nümayəndələri buradadır. Oyun gərgin keçdi və 6:6 hesablı heç-heçə ilə başa çatdı. Burada ən vacib şey azarkeşlər və futbol ruhudur”, - Məmmədov deyib.
O, əlavə edib ki, turnirin finalında da eyni dərəcədə maraqlı bir yarış gözləyir.