Nazirlər Kabineti və Milli Məclis komandalarının oyunu heç-heçəylə bitdi - FOTO/VİDEO

Ulu Öndər Heydər Əliyevin xatirəsinə həsr olunmuş dövlət qurumları arasında minifutbol turniri keçirilir.
İdman.Biz xəbər verir ki, turnir Gənclər və İdman Nazirliyi, AFFA və Azərbaycan Minifutbol Federasiyasının birgə təşkilatçılığı ilə keçirilir.
Turnirin final oyunundan əvvəl yoldaşlıq görüşündə “Parlament” və “Hökumət” komandaları üz-üzə gəliblər. Oyun heç-heçə ilə bitib – 6:6.
Daha əvvəl isə üçüncü yer uğrunda görüşdə Ədliyyə Nazirliyinin komandası Baş Prokurorluğun komandasına 2:1 hesabı ilə qalib gələrək bürünc medala sahib çıxıb.
Final matçında isə SOCAR və “Azərişıq” komandaları qarşılaşacaqlar.
FOTO: İslam Atakişiyev
