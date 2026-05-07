7 May 2026
AZ

Adil Şükürov: “Biz eyni yanaşmanı sərgiləmək istəmirik”

Azərbaycan futbolu
Xəbərlər
7 May 2026 17:57
128
Adil Şükürov: “Biz eyni yanaşmanı sərgiləmək istəmirik”

“Zaqatala” ilə oyun ağır keçdi. Rəqib bir tur öncə səfərdə Mingəçevirə qarşı böyükhesablı məğlubiyyət almışdı”.

Bu sözləri “Səbail”in baş məşqçisi Adil Şükürov deyib.

Təcrübəli mütəxəssis komandasının liqanın 25-ci turunda “Zaqatala”ya qalib gəldikləri oyun barədə fikirlərini bölüşüb.

“Məhz buna görə də doğma meydanda özlərini təsdiq etməyə çalışırdılar. Qarşılaşmanın əvvəlində rəqibin bir neçə qol fürsəti olsa da, futbolçularımın düzgün oyunu nəticəsində bunun qarşısını ala bildik. Matç boyu çalışırdıq ki, rəqibə qol imkanı verməyək. Biz üçüncü qolu vurduqdan sonra isə “Zaqatala” məğlubiyyətlə barışdı. Oyunun sonları bizim üçün daha rahat keçdi. Həmişə qeyd edirəm ki, Birinci Liqada əvvəlcədən çempion olacağı düşünülən komandaların sürpriz nəticələrlə üzləşdiyi çox olub. Biz eyni yanaşmanı sərgiləmək istəmirik. Qarşıdakı iki turda çox şey dəyişə bilər. Hansı komandanın ikinci, hansının üçüncü olacağını isə indidən demək çox çətindir”, - deyə o, sport24.az-a açıqlamasında söyləyib.

Qeyd edək ki, “Zaqatala” - “Səbail” qarşılaşması meydan sahiblərinin 0:3 hesablı məğlubiyyəti ilə yekunlaşıb. Beləliklə, “Səbail” lider “Şəfa” ilə xal fərqini dördə endirib və ikinci pillədə qərarlaşıb.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

İlham Yadullayev: “Futbolçulara motivasiya vermək çətindir”
17:43
Azərbaycan futbolu

İlham Yadullayev: “Futbolçulara motivasiya vermək çətindir”

MOİK-in baş məşqçisi növbəti turda “Mingəçevir”lə səfər matçı barədə danışıb

Elgiz Kərəmli: “Rəqib liqadan düşməmək üçün vacib xallar qazanmağa çalışırdı”
17:20
Azərbaycan futbolu

Elgiz Kərəmli: “Rəqib liqadan düşməmək üçün vacib xallar qazanmağa çalışırdı”

“Şəfa”nın baş məşqçisi komandasının “Difai” ilə heç-heçə etdiyi oyun haqda fikirlərini bölüşüb

AFFA-da UEFA A kateqoriyalı qapıçı məşqçi kursu başa çatdı - FOTO
16:59
Azərbaycan futbolu

AFFA-da UEFA A kateqoriyalı qapıçı məşqçi kursu başa çatdı - FOTO

Təlimlər Təhsil və Reabilitasiya Mərkəzində baş tutub
“Kəpəz”in futbolçusundan əməliyyatdan sonra açıqlama
16:45
Azərbaycan futbolu

“Kəpəz”in futbolçusundan əməliyyatdan sonra açıqlama

Məqsəd İsayev hazırda bərpa prosesi keçdiyini bildirib
“Referilərimiz öz üzərlərində işləyirlər” - Asim Xudiyev hakim səhvləri barədə İDMAN.BİZ-ə DANIŞDI
16:15
Azərbaycan futbolu

“Referilərimiz öz üzərlərində işləyirlər” - Asim Xudiyev hakim səhvləri barədə İDMAN.BİZ-ə DANIŞDI

Təcrübəli mütəxəssis Azərbaycan hakimlərinin işindəki çatışmazlıqların səbəblərindən danışıb
“İmişli” rəsmiləri Fatih Təkkə ilə görüşdü - FOTO
15:43
Azərbaycan futbolu

“İmişli” rəsmiləri Fatih Təkkə ilə görüşdü - FOTO

Səfər “Trabzonspor”un dəvəti ilə reallaşıb

Ən çox oxunanlar

“Qarabağ” “Turan Tovuz”a qalib gələrək ikinci yerdə möhkəmlənib
4 May 21:25
Futbol

“Qarabağ” “Turan Tovuz”a qalib gələrək ikinci yerdə möhkəmlənib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 5-də yekun vurulacaq
UEFA Çempionlar Liqası: PSJ ardıcıl ikinci tituluna doğru irəliləyir
01:02
Dünya futbolu

UEFA Çempionlar Liqası: PSJ ardıcıl ikinci tituluna doğru irəliləyir - YENİLƏNİB + VİDEO

Paris klubu Çempionlar Liqasının hazırkı qalibidir
UEFA Çempionlar Liqası: “Arsenal” 20 ildən sonra yenidən finalda
6 May 00:55
Dünya futbolu

UEFA Çempionlar Liqası: “Arsenal” 20 ildən sonra yenidən finalda - YENİLƏNİB + VİDEO

London klubu indiyədək Çempionlar Liqasının finalında cəmi bir dəfə oynayıb
“Sabah” basketbol klubuna çempionluq kuboku təqdim edilib
5 May 23:26
Basketbol

“Sabah” basketbol klubuna çempionluq kuboku təqdim edilib - YENİLƏNİB

Mövsümü ikinci başa vuran “Abşeron Lions” kollektivinin oyunçularına gümüş medallar verilib