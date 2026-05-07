İlham Yadullayev: “Futbolçulara motivasiya vermək çətindir”

“Şimal”a təşəkkür edirəm. Maraqlı oyun oldu. Rəqibi analiz etmişdik. Son iki turda “Baku Sportinq”i məğlub etmiş, lider “Şəfa”dan xal almışdılar. Bilirdik ki, İkinci Liqaya düşməmək üçün sonuncu pillədən yuxarı qalxmaq istəyirlər. Çox istəkli idilər. Biz də Şamaxıya 3 xal üçün gəlmişdik. Çox təəssüf ki, əlimizə düşən şanslardan istifadə edə bilmədik. Rəqibin də şansları oldu. Düşünürəm ki, oyunun ədalətli nəticəsi elə heç-heçə idi”.
Bunu futbol üzrə Birinci Liqada mübarizə aparan MOİK-in baş məşqçisi İlham Yadullayev deyib.
O, son turda Xaçmazın “Şimal” komandası ilə 1:1 oynadıqları matçdan danışıb. Böyük ehtimalla, “hərbçilər” çempionatı altıncı sırada başa vuracaq. Heç bir hədəfi qalmayan komandanı motivasiya vermək nə qədər çətindir? Millimizin, “Neftçi”, “Şəmkir”, “Kəpəz” və “Karvan”ın sabiq veteran futbolçusu, 50 yaşlı məşqçi bu barədə də danışıb:
“Hər bir oyuna motivasiya var. Komandanın məqsədləri var. Bura gələndə yaxşı mübariz komanda yaratmaq qərarına gəldik. Məncə, buna da nail olduq. Demirəm ki, yüksək yerlər üçün oynayırdıq. Bu gün turnir cədvəlinin ortasında qərarlaşmışıq. Çalışırıq ki, hər bir oyuna motivasiya ilə çıxaq. Düzdür, yuxarı qalxmayacağımızdan və aşağı düşməyəcəyimizdən, futbolçulara bir az motivasiya vermək çətindir. Amma işimiz budur. Çempionatın son oyununa kimi 3 xal üçün çıxacağıq”, - deyə o, prosport.az-a açıqlamasında söyləyib.
İlham Yadullayev növbəti turda maliyyə vəziyyəti ürəkaçan olmayan “Mingəçevir”lə səfər matçı barədə isə bunları deyib:
“Növbəti turdakı rəqibimiz üçüncü sıradadır və ikinci yer üçün mübarizə aparır. Son turda uduzdular. Amma düşünürəm ki, möhkəm, güclü rəqibdir. Analiz edəcəyik. Ən azından Mingəçevirdən 1 xalla qayıtmağa çalışacağıq”.