7 May 2026
AZ

İlham Yadullayev: “Futbolçulara motivasiya vermək çətindir”

Azərbaycan futbolu
Xəbərlər
7 May 2026 17:43
54
İlham Yadullayev: “Futbolçulara motivasiya vermək çətindir”

“Şimal”a təşəkkür edirəm. Maraqlı oyun oldu. Rəqibi analiz etmişdik. Son iki turda “Baku Sportinq”i məğlub etmiş, lider “Şəfa”dan xal almışdılar. Bilirdik ki, İkinci Liqaya düşməmək üçün sonuncu pillədən yuxarı qalxmaq istəyirlər. Çox istəkli idilər. Biz də Şamaxıya 3 xal üçün gəlmişdik. Çox təəssüf ki, əlimizə düşən şanslardan istifadə edə bilmədik. Rəqibin də şansları oldu. Düşünürəm ki, oyunun ədalətli nəticəsi elə heç-heçə idi”.

Bunu futbol üzrə Birinci Liqada mübarizə aparan MOİK-in baş məşqçisi İlham Yadullayev deyib.

O, son turda Xaçmazın “Şimal” komandası ilə 1:1 oynadıqları matçdan danışıb. Böyük ehtimalla, “hərbçilər” çempionatı altıncı sırada başa vuracaq. Heç bir hədəfi qalmayan komandanı motivasiya vermək nə qədər çətindir? Millimizin, “Neftçi”, “Şəmkir”, “Kəpəz” və “Karvan”ın sabiq veteran futbolçusu, 50 yaşlı məşqçi bu barədə də danışıb:

“Hər bir oyuna motivasiya var. Komandanın məqsədləri var. Bura gələndə yaxşı mübariz komanda yaratmaq qərarına gəldik. Məncə, buna da nail olduq. Demirəm ki, yüksək yerlər üçün oynayırdıq. Bu gün turnir cədvəlinin ortasında qərarlaşmışıq. Çalışırıq ki, hər bir oyuna motivasiya ilə çıxaq. Düzdür, yuxarı qalxmayacağımızdan və aşağı düşməyəcəyimizdən, futbolçulara bir az motivasiya vermək çətindir. Amma işimiz budur. Çempionatın son oyununa kimi 3 xal üçün çıxacağıq”, - deyə o, prosport.az-a açıqlamasında söyləyib.

İlham Yadullayev növbəti turda maliyyə vəziyyəti ürəkaçan olmayan “Mingəçevir”lə səfər matçı barədə isə bunları deyib:

“Növbəti turdakı rəqibimiz üçüncü sıradadır və ikinci yer üçün mübarizə aparır. Son turda uduzdular. Amma düşünürəm ki, möhkəm, güclü rəqibdir. Analiz edəcəyik. Ən azından Mingəçevirdən 1 xalla qayıtmağa çalışacağıq”.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Adil Şükürov: “Biz eyni yanaşmanı sərgiləmək istəmirik”
17:57
Azərbaycan futbolu

Adil Şükürov: “Biz eyni yanaşmanı sərgiləmək istəmirik”

Təcrübəli mütəxəssis “Zaqatala”ya qalib gəldikləri oyun barədə fikirlərini bölüşüb

Elgiz Kərəmli: “Rəqib liqadan düşməmək üçün vacib xallar qazanmağa çalışırdı”
17:20
Azərbaycan futbolu

Elgiz Kərəmli: “Rəqib liqadan düşməmək üçün vacib xallar qazanmağa çalışırdı”

“Şəfa”nın baş məşqçisi komandasının “Difai” ilə heç-heçə etdiyi oyun haqda fikirlərini bölüşüb

AFFA-da UEFA A kateqoriyalı qapıçı məşqçi kursu başa çatdı - FOTO
16:59
Azərbaycan futbolu

AFFA-da UEFA A kateqoriyalı qapıçı məşqçi kursu başa çatdı - FOTO

Təlimlər Təhsil və Reabilitasiya Mərkəzində baş tutub
“Kəpəz”in futbolçusundan əməliyyatdan sonra açıqlama
16:45
Azərbaycan futbolu

“Kəpəz”in futbolçusundan əməliyyatdan sonra açıqlama

Məqsəd İsayev hazırda bərpa prosesi keçdiyini bildirib
“Referilərimiz öz üzərlərində işləyirlər” - Asim Xudiyev hakim səhvləri barədə İDMAN.BİZ-ə DANIŞDI
16:15
Azərbaycan futbolu

“Referilərimiz öz üzərlərində işləyirlər” - Asim Xudiyev hakim səhvləri barədə İDMAN.BİZ-ə DANIŞDI

Təcrübəli mütəxəssis Azərbaycan hakimlərinin işindəki çatışmazlıqların səbəblərindən danışıb
“İmişli” rəsmiləri Fatih Təkkə ilə görüşdü - FOTO
15:43
Azərbaycan futbolu

“İmişli” rəsmiləri Fatih Təkkə ilə görüşdü - FOTO

Səfər “Trabzonspor”un dəvəti ilə reallaşıb

Ən çox oxunanlar

“Qarabağ” “Turan Tovuz”a qalib gələrək ikinci yerdə möhkəmlənib
4 May 21:25
Futbol

“Qarabağ” “Turan Tovuz”a qalib gələrək ikinci yerdə möhkəmlənib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 5-də yekun vurulacaq
UEFA Çempionlar Liqası: PSJ ardıcıl ikinci tituluna doğru irəliləyir
01:02
Dünya futbolu

UEFA Çempionlar Liqası: PSJ ardıcıl ikinci tituluna doğru irəliləyir - YENİLƏNİB + VİDEO

Paris klubu Çempionlar Liqasının hazırkı qalibidir
UEFA Çempionlar Liqası: “Arsenal” 20 ildən sonra yenidən finalda
6 May 00:55
Dünya futbolu

UEFA Çempionlar Liqası: “Arsenal” 20 ildən sonra yenidən finalda - YENİLƏNİB + VİDEO

London klubu indiyədək Çempionlar Liqasının finalında cəmi bir dəfə oynayıb
“Sabah” basketbol klubuna çempionluq kuboku təqdim edilib
5 May 23:26
Basketbol

“Sabah” basketbol klubuna çempionluq kuboku təqdim edilib - YENİLƏNİB

Mövsümü ikinci başa vuran “Abşeron Lions” kollektivinin oyunçularına gümüş medallar verilib