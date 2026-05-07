7 May 2026
AZ

“Kəpəz”in futbolçusundan əməliyyatdan sonra açıqlama

Azərbaycan futbolu
Xəbərlər
7 May 2026 16:45
160
“Kəpəz”in futbolçusundan əməliyyatdan sonra açıqlama

“Şükür, əməliyyatım yaxşı keçdi. Artıq bərpa prosesi keçirəm”.

Bunu sağ ayağının çarpaz diz bağlarından əməliyyat olunan “Kəpəz”in müdafiəçisi Məqsəd İsayev deyib.

O, tam sağlam şəkildə komandaya dönmək istədiyini bildirib.

“Tam sağlam şəkildə qayıtmaq istəyirəm. İstər-istəməz uzaqdan oyunları izləmək təsir edir. İstəyərdim ki, meydanda olum, komandama kömək edim”, - deyə o, futbolinfo.az-a açıqlamasında söyləyib.

Təcrübəli futbolçu komandasının son dörd turda üç məğlubiyyət almasına da münasibət bildirib: “Bu cür məğlubiyyətlər hər komandada olur. Əsas odur ki, bu cür hallardan yaxşı nəticə çıxarıb daha yaxşı oynayaq. Son turda çox vacib qələbə qazandıq. Düşünürəm ki, “Kəpəz” daha yuxarı pillələrə layiqdir. Bəzi oyunlarda xallar itirməsəydik, turnir cədvəlindəki mövqeyimiz daha yaxşı olardı”.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Adil Şükürov: “Biz eyni yanaşmanı sərgiləmək istəmirik”
17:57
Azərbaycan futbolu

Adil Şükürov: “Biz eyni yanaşmanı sərgiləmək istəmirik”

Təcrübəli mütəxəssis “Zaqatala”ya qalib gəldikləri oyun barədə fikirlərini bölüşüb

İlham Yadullayev: “Futbolçulara motivasiya vermək çətindir”
17:43
Azərbaycan futbolu

İlham Yadullayev: “Futbolçulara motivasiya vermək çətindir”

MOİK-in baş məşqçisi növbəti turda “Mingəçevir”lə səfər matçı barədə danışıb

Elgiz Kərəmli: “Rəqib liqadan düşməmək üçün vacib xallar qazanmağa çalışırdı”
17:20
Azərbaycan futbolu

Elgiz Kərəmli: “Rəqib liqadan düşməmək üçün vacib xallar qazanmağa çalışırdı”

“Şəfa”nın baş məşqçisi komandasının “Difai” ilə heç-heçə etdiyi oyun haqda fikirlərini bölüşüb

AFFA-da UEFA A kateqoriyalı qapıçı məşqçi kursu başa çatdı - FOTO
16:59
Azərbaycan futbolu

AFFA-da UEFA A kateqoriyalı qapıçı məşqçi kursu başa çatdı - FOTO

Təlimlər Təhsil və Reabilitasiya Mərkəzində baş tutub
“Referilərimiz öz üzərlərində işləyirlər” - Asim Xudiyev hakim səhvləri barədə İDMAN.BİZ-ə DANIŞDI
16:15
Azərbaycan futbolu

“Referilərimiz öz üzərlərində işləyirlər” - Asim Xudiyev hakim səhvləri barədə İDMAN.BİZ-ə DANIŞDI

Təcrübəli mütəxəssis Azərbaycan hakimlərinin işindəki çatışmazlıqların səbəblərindən danışıb
“İmişli” rəsmiləri Fatih Təkkə ilə görüşdü - FOTO
15:43
Azərbaycan futbolu

“İmişli” rəsmiləri Fatih Təkkə ilə görüşdü - FOTO

Səfər “Trabzonspor”un dəvəti ilə reallaşıb

Ən çox oxunanlar

“Qarabağ” “Turan Tovuz”a qalib gələrək ikinci yerdə möhkəmlənib
4 May 21:25
Futbol

“Qarabağ” “Turan Tovuz”a qalib gələrək ikinci yerdə möhkəmlənib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 5-də yekun vurulacaq
UEFA Çempionlar Liqası: PSJ ardıcıl ikinci tituluna doğru irəliləyir
01:02
Dünya futbolu

UEFA Çempionlar Liqası: PSJ ardıcıl ikinci tituluna doğru irəliləyir - YENİLƏNİB + VİDEO

Paris klubu Çempionlar Liqasının hazırkı qalibidir
UEFA Çempionlar Liqası: “Arsenal” 20 ildən sonra yenidən finalda
6 May 00:55
Dünya futbolu

UEFA Çempionlar Liqası: “Arsenal” 20 ildən sonra yenidən finalda - YENİLƏNİB + VİDEO

London klubu indiyədək Çempionlar Liqasının finalında cəmi bir dəfə oynayıb
“Sabah” basketbol klubuna çempionluq kuboku təqdim edilib
5 May 23:26
Basketbol

“Sabah” basketbol klubuna çempionluq kuboku təqdim edilib - YENİLƏNİB

Mövsümü ikinci başa vuran “Abşeron Lions” kollektivinin oyunçularına gümüş medallar verilib