AZ

Çempionlar Liqasında rekord sayda qol vuruldu

Futbol
Xəbərlər
29 Aprel 2026 01:11
130
UEFA Çempionlar Liqasının birinci yarımfinal mərhələsində PSJ və Almaniyanın “Bavariya” futbol komandaları arasında keçirilən qarşılaşma turnirin tarixinə düşüb. Parisdə baş tutan oyun doqquz qolla yadda qalıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu, Çempionlar Liqası tarixində ən çox qol vurulan ilk yarımfinal matçı kimi qeydə alınıb. Hər iki komanda hücum futbolu nümayiş etdirərək azarkeşlərə unudulmaz gecə yaşadıblar.

Qeyd edək ki, 1959/1960-cı illər Avropa Çempionlar Kubokunun yarımfinalında "Ayntraxt" "Reyncers"i 6:3 hesabı ilə məğlub etsə də, turnir fərqli formatda keçirilib.

Xatırladaq ki, bu möhtəşəm mübarizənin cavab qarşılaşması bir həftə sonra - 6 may tarixində keçiriləcək.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Bavariya”nın Paris kabusu: Yeddinci məğlubiyyət
01:29
Futbol

“Bavariya”nın Paris kabusu: Yeddinci məğlubiyyət

PSJ öz meydanında doqquz illik həsrətə son qoyaraq tarixi qələbə qazanıb
Parisdə qol yağışı: PSJ “Bavariya”nı darmadağın etdi – YENİLƏNİB + VİDEO
00:59
Futbol

Parisdə qol yağışı: PSJ “Bavariya”nı darmadağın etdi – YENİLƏNİB + VİDEO

Çempionlar Liqasının ilk yarımfinal oyununda yeddi qol vurulub
Avropada bir ilk: “Brayton”dan qadın futbolu üçün xüsusi stadion - FOTO
00:09
Futbol

Avropada bir ilk: “Brayton”dan qadın futbolu üçün xüsusi stadion - FOTO

Səksən milyon funt sterlinq dəyərindəki yeni arena yalnız qadın idmançıların ehtiyaclarına uyğun layihələndiriləcək
Hakim boş VAR otağı ilə məsləhətləşib qərar verdi - VİDEO
28 Aprel 23:25
Futbol

Hakim boş VAR otağı ilə məsləhətləşib qərar verdi - VİDEO

Canlı yayımda otağın boş olduğu görünsə də, referi futbolçunu meydandan qovub
Hakimlər “Betis”in “Real”a vurduğu qol barədə qərarı açıqladılar - VİDEO
28 Aprel 22:58
Futbol

Hakimlər “Betis”in “Real”a vurduğu qol barədə qərarı açıqladılar - VİDEO

İspaniya Hakimlər Komitəsi mübahisəli epizodla bağlı rəsmi bəyanat yayıb
“Atletiko” Niko Qonsales üçün “Yuventus”la bazarlığa başlayıb
28 Aprel 22:33
Futbol

“Atletiko” Niko Qonsales üçün “Yuventus”la bazarlığa başlayıb

“Matrasçılar” argentinalı ulduzu heyətdə saxlamaq istəsələr də, 32 milyon avroluq tələblə razılaşmırlar

Ən çox oxunanlar

Turan Bayramov: "Hədəfim qızıl medal idi"
28 Aprel 02:39
Güləş

Turan Bayramov: "Hədəfim qızıl medal idi"

Gümüş medalçı gələcək planlarını açıqlayıb

Azərbaycan Premyer Liqası: "Sabah" "Karvan-Yevlax"ı məğlub etdi
27 Aprel 21:53
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "Sabah" "Karvan-Yevlax"ı məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Qonaqlar oyunu doqquz nəfərlə başa vurdu

Reqataya rəng qatan açılış proqramı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
28 Aprel 21:55
Avarçəkmə

Reqataya rəng qatan açılış proqramı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

“Prezident Kuboku-2026” beynəlxalq reqatasına start verildi
Azərbaycan Premyer Liqası: "Turan Tovuz" və "Zirə" heç-heçə etdi
27 Aprel 19:56
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "Turan Tovuz" və "Zirə" heç-heçə etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Qonaqlar ikinci hissədə hesabı bərabərləşdirdi