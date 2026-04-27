Balotelli: “İndiki gənclər futboldansa telefonda oynamağa üstünlük verir”

İtaliya millisinin DÇ-2026-ya vəsiqə qazana bilməməsi müzakirələrə səbəb olub.
hazırda İtaliyada ən çox müzakirə olunan məsələyə İtaliya millisinin sabiq hücumçu Mario Balotelli də münasibət bildirib.
Xatırladaq ki, İtaliya pley-off mərhələsində Bosniya və Herseqovinaya uduzaraq turnirdən kənarda qalıb.
Balotelli bildirib ki, ardıcıl üçüncü dəfə mundialı buraxmaq ciddi problemdir:
“Mənim vaxtımda millidə hiss etdiyim bağlılığı indi bir çox futbolçuda görmürəm. İndiki gənclər futboldansa telefonda oynamağa üstünlük verir. Buna görə də yeni istedadları tapmaq və inkişaf etdirmək çətinləşir”.