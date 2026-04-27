27 Aprel 2026
Minifutbol millisi Avropa çempionatı öncəsi Monteneqroya yola düşüb

27 Aprel 2026 13:29
Minifutbol millisi Avropa çempionatı öncəsi Monteneqroya yola düşüb

Minifutbol üzrə Azərbaycan millisi Monteneqronun Hertseq Novi şəhərinə yollanıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Minifutbol Federasiyası məlumat yayıb.

Bildirilib ki, yığma Bakıda təşkil olunan bir həftəlik təlim-məşq toplanışını başa vurub. Komanda Avropa çempionatına hazırlıq planı çərçivəsində Monteneqronun Hertseq Novi şəhərinə yollanıb.

Elşad Quliyevin rəhbərlik etdiyi komanda burada keçiriləcək mini-turnirdə iştirak edərək hazırlıq mərhələsini yekunlaşdıracaq.

Qeyd edək ki, minifutbol üzrə Avropa çempionatı 27 may - 4 iyun tarixlərində Slovakiyanın paytaxtı Bratislavada keçiriləcək

