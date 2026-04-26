İngiltərə kuboku: “Çelsi” finala bir qolla keçidi - VİDEO

26 Aprel 2026 20:15
İngiltərə kuboku: “Çelsi” finala bir qolla keçidi - VİDEO

İngiltərə kubokunun 1/2 final mərhələsi çərçivəsində “Çelsi” futbol komandası “Lids” ilə üz-üzə gəlib. “Uembli” stadionunda baş tutan qarşılaşmada London təmsilçisi 1-0 hesablı qələbə qazanıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, matçın taleyini həll edən yeganə qolu 23-cü dəqiqədə Enzo Fernandes rəqib qapısından keçirib.

Bu qələbə ilə finala yüksələn “Çelsi” mayın 16-da “Uembli” stadionunda “Mançester Siti” ilə qarşılaşacaq.

Qeyd edək ki, bu kuboku ən çox Londonun “Arsenal” futbol komandası qazanıb - “topçular” 14 dəfə bu titula sahib çıxıblar. İkinci pillədə “Mançester Yunayted” (13), üçüncü sırada isə hərəyə səkkiz qələbəsi olan “Liverpul”, “Tottenhem” və “Çelsi” qərarlaşıblar.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” - “Qarabağ” qarşılaşması darmadağınla bitdi - YENİLƏNİB + VİDEO
20:58
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” - “Qarabağ” qarşılaşması darmadağınla bitdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Musa Qurbanlı dublla yadda qaldı
La Liqa: “Elçe” səfərdə qələbə qazandı, “Ovyedo” sonuncu pillədə qaldı - YENİLƏNİR + VİDEO
20:41
Futbol

La Liqa: “Elçe” səfərdə qələbə qazandı, “Ovyedo” sonuncu pillədə qaldı - YENİLƏNİR + VİDEO

Pedro Biqas və Qonsalo Vilyarın qolları qonaqlara üç xalı gətirib
Bundesliqa: “Ştutqart” evdə xal itirdi
19:43
Futbol

Bundesliqa: “Ştutqart” evdə xal itirdi

Ermedin Demiroviçin qolu “şvablar”ı məğlubiyyətdən xilas edib
Liqa 1: “Strasbur”dan möhtəşəm geri dönüş, “Loryan” son dəqiqələrdə sarsıldı
19:30
Futbol

Liqa 1: “Strasbur”dan möhtəşəm geri dönüş, “Loryan” son dəqiqələrdə sarsıldı

İki top geri düşən qonaqlar əzmkar qələbə qazanaraq üç xalı aktivinə yazdırıblar
Seriya A: Fabreqasın “Komo”su İtaliyada beşinci pilləyə yüksəldi
19:06
Dünya futbolu

Seriya A: Fabreqasın “Komo”su İtaliyada beşinci pilləyə yüksəldi - YENİLƏNİR

Anastasios Duvikas və Assane Diaonun qolları Genuyada qələbəni təmin etdi
Superliqa: “Gənclərbirliyi” on oyundan sonra üç xalı gördü
18:09
Futbol

Superliqa: “Gənclərbirliyi” on oyundan sonra üç xalı gördü

Volkan Demirelin gəlişi ilə paytaxt təmsilçisi dirçəldi

Ən çox oxunanlar

Avropa çempionatı: Turan Bayramov, Arseniy Djioyev, Ali Tsokayev və Giorgi Meşvildişvili finalda - YENİLƏNİB + VİDEO
25 Aprel 19:47
Güləş

Avropa çempionatı: Turan Bayramov, Arseniy Djioyev, Ali Tsokayev və Giorgi Meşvildişvili finalda - YENİLƏNİB + VİDEO

Avropa çempionatı aprelin 26-da başa çatacaq
La Liqa: Sörlotun dublu “Atletik”ə qələbə qazandırdı – YENİLƏNİB + VİDEO
01:07
Futbol

La Liqa: Sörlotun dublu “Atletik”ə qələbə qazandırdı – YENİLƏNİB + VİDEO

Madrid təmsilçisi doğma meydanda “Atletik”i məğlub edərək mövqeyini qoruyub
İslam Bazarqanov finalda, Hacıyev isə bürünc medal uğrunda mübarizə aparacaq - YENİLƏNİB + VİDEO
24 Aprel 19:39
Güləş

İslam Bazarqanov finalda, Hacıyev isə bürünc medal uğrunda mübarizə aparacaq - YENİLƏNİB + VİDEO

Avropa çempionatı aprelin 26-da başa çatacaq
İslam Bazarqanov Avropa çempionu oldu, Cəbrayıl Hacıyev bürünc medal qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO
25 Aprel 21:39
Güləş

İslam Bazarqanov Avropa çempionu oldu, Cəbrayıl Hacıyev bürünc medal qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO

Avropa çempionatı aprelin 26-da başa çatacaq