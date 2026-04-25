Lempard “Çelsi”yə qayıdış iddialarına son qoydu

25 Aprel 2026 06:25
Lempard “Çelsi”yə qayıdış iddialarına son qoydu

İngiltərənin “Koventri Siti” futbol komandasını 25 illik fasilədən sonra yenidən Premyerliqaya yüksəldən Frenk Lempard, İngiltərənin “Çelsi” futbol komandasına qayıdacağı ilə bağlı yayılan xəbərlərə kəskin reaksiya verib.

İdman.Biz xəbər verir ki, Liam Rosenyorun gedişindən sonra adı London klubu ilə hallanan mütəxəssis, hazırda bütün diqqətini mövcud uğurlarına yönəltdiyini bildirib.

Lempard “zadəganlar”la bağlı keçmişinə hörmətlə yanaşsa da, hazırda fərqli bir missiyanı yerinə yetirdiyini vurğulayıb:

“Çelsi” həyatımın böyük bir hissəsidir, lakin hazırda bu, onların işidir, mənim işim isə buradadır. İstərdim ki, “Koventri Siti” azarkeşləri sadəcə qazandığımız uğurlardan zövq alsınlar. Məşqçilik dünyasında bir çox şey nəzarətdən çıxa bilər, sən yalnız öz işini idarə edə bilərsən”.

Lempard rəhbərlik etdiyi kollektivin inkişafını hədəfləyir:

“Düşünürəm ki, hazırda olduğumuz mövqedən zövq almalıyıq. Heyrətamiz bir mövsüm keçirdik və mən bu uğurun bir parçası olduğum üçün çox xoşbəxtəm. Burada gördüyüm işdən həzz alıram, kimin narahat olub-olmamasına mən nəzarət edə bilmərəm”.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Pol Poqba Mourinyo ilə münasibətlərinin çöküş sirrini açdı - FOTO
05:33
Futbol

Pol Poqba Mourinyo ilə münasibətlərinin çöküş sirrini açdı - FOTO

Fransalı ulduz portuqaliyalı mütəxəssisin onun həyat yoldaşı ilə bağlı etdiyi hərəkətin hər şeyi məhv etdiyini etiraf edib
Rodriqo “Real”ın gedəcək oyunçular siyahısına salınıb
04:38
Futbol

Rodriqo “Real”ın gedəcək oyunçular siyahısına salınıb

Peresin ulduz futbolçu ilə bağlı planı məlum oldu
Alvaresin qardaşları Barselonada ev axtarır
03:49
Futbol

Alvaresin qardaşları Barselonada ev axtarır

“Atletiko”nun hücumçusu karyerasını katalon klubunda davam etdirə bilər
Madriddə amansız döyüş: “Barselona” beş ulduzunu itirib
02:03
Futbol

Madriddə amansız döyüş: “Barselona” beş ulduzunu itirib

La Liqanın lideri “Xetafe” səfəri öncəsi ciddi kadr problemləri ilə üzləşib
Marko Yankoviçdən sensasiyalı açıqlama: “Hakim mənə söyüş söydü və otağına çağırdı” - FOTO
01:44
Futbol

Marko Yankoviçdən sensasiyalı açıqlama: “Hakim mənə söyüş söydü və otağına çağırdı” - FOTO

“Qarabağ”ın ulduzu qırmızı vərəqə aldığı qalmaqallı matçın pərdəarxası məqamlarını açdı
La Liqa: “Real” qələbəni 90+4-cü dəqiqədə əldən verdi - VİDEO
01:20
Futbol

La Liqa: “Real” qələbəni 90+4-cü dəqiqədə əldən verdi - VİDEO

“Kral klubu” son saniyə qolu ilə xal itirib

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Kuboku: “Sabah” 2:1 hesablı qələbə ilə finala çıxdı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
22 Aprel 22:06
Futbol

Azərbaycan Kuboku: “Sabah” 2:1 hesablı qələbə ilə finala çıxdı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Tərəflər arasında baş tutan ilk görüşdə qollu heç-heçə qeydə alınmışdı
Birgül Soltanova və Jalə Əliyeva bürünc medal uğrunda güləşəcəklər - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
23 Aprel 19:51
Güləş

Birgül Soltanova və Jalə Əliyeva bürünc medal uğrunda güləşəcəklər - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Avropa çempionatı aprelin 26-da başa çatacaq
Qurban Qurbanov və Həsrət Cəfərovdan Avropa çempionatında qızıl medal - YENİLƏNİB + VİDEO
22 Aprel 22:15
Güləş

Qurban Qurbanov və Həsrət Cəfərovdan Avropa çempionatında qızıl medal - YENİLƏNİB + VİDEO

Azərbaycan güləşçilərindən möhtəşəm nəticə
İslam Bazarqanov finalda, Hacıyev isə bürünc medal uğrunda mübarizə aparacaq - YENİLƏNİB + VİDEO
24 Aprel 19:39
Güləş

İslam Bazarqanov finalda, Hacıyev isə bürünc medal uğrunda mübarizə aparacaq - YENİLƏNİB + VİDEO

Avropa çempionatı aprelin 26-da başa çatacaq