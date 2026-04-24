“Real”da krizis: Arbeloa Dani Sebalyosu komandadan qovdu!

İspaniyanın “Real Madrid” futbol komandasında gözlənilməz qərar qəbul edilib. Komandanın baş məşqçisi Alvaro Arbeloa yarımmüdafiəçi Dani Sebalyosu mövsümün sonuna qədər heyətdən kənarlaşdırıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, Arbeloa bu addımı taktiki səbəblərlə əsaslandırıb. Məlum olub ki, mütəxəssis artıq 29 yaşlı futbolçunun xidmətində maraqlı deyil və onu qalan matçlarda iştirak ərizəsinə daxil etməyəcək. Jurnalist Migel Anhel Diasın sözlərinə görə, bu qərar Sebalyosun Madrid klubundakı karyerasının sonu mənasına gəlir.
Yarımmüdafiəçinin yayda komandanı tərk edəcəyi artıq dəqiqdir. Hazırda Niderlandın “Ayaks” futbol komandası Sebalyosu heyətinə qatmaq üçün aktiv danışıqlar aparır. 2025/26 mövsümündə “Real”ın heyətində 22 matça çıxan Dani heç bir məhsuldar göstərici ilə yadda qalmayıb.