24 Aprel 2026
AZ

Levandovski gələcəyi ilə bağlı səssizliyini pozdu

Futbol
Xəbərlər
24 Aprel 2026 19:28
83
İspaniyanın “Barselona” futbol komandasının polşalı hücumçusu Robert Levandovskinin gələcəyi ətrafında şayiələr yenidən alovlanıb. Təcrübəli hücumçu son müsahibəsində klubdakı perspektivləri ilə bağlı qeyri-müəyyən danışaraq ayrılıq ehtimalının qapısını açıq qoyub.

İdman.Biz “Marca” nəşrinə istinadla xəbər verir ki, Levandovski “Barselona”da qalıb-qalmayacağı ilə bağlı suala konkret cavab verməkdən yayınıb. O, qərar vermək üçün hələ vaxtının olduğunu bildirib.

“Bilmirəm... Bunu hiss etməliyəm. Hazırda heç bir yekun qərar qəbul olunmayıb”, - deyə 37 yaşlı forvard vurğulayıb.

Kataloniya təmsilçisinin rəhbərliyi isə artıq hücum xəttində dəyişikliklər etməyi planlaşdırır. ESPN-in məlumatına görə, “Barselona” rəhbərliyi Levandovskini əvəzləyə biləcək namizədləri nəzərdən keçirir. Siyahıda Argentina yığmasının üzvü Xulian Alvares və serbiyalı Duşan Vlahoviç kimi adlar ön sıralardadır. Həmçinin klubun maliyyə vəsaiti toplamaq üçün Ferran Torres kimi oyunçuları satmağa hazır olduğu da iddia edilir.

Levandovski avqust ayında 38 yaşını qeyd edəcək. O, “Barselona”ya gəldiyi gündən bu yana 100-dən çox qol vursa da, son vaxtlar oyun müddətinin azalması və əvəzetmədən meydana daxil olması tərəflər arasındakı gərginliyi artırıb. Polşalı ulduzla MLS və Səudiyyə Ərəbistanı klublarının yaxından maraqlandığı məlum oldu.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Səbuhi Səfiyarlı: “Azərbaycanda valideynlər çox oyunçunu bədbəxt edib” - MÜSAHİBƏ + FOTO
19:19
Azərbaycan futbolu

Səbuhi Səfiyarlı: “Azərbaycanda valideynlər çox oyunçunu bədbəxt edib” - MÜSAHİBƏ + FOTO

O bildirib ki, bu tendensiya davam edir
ABŞ-dən İranın DÇ-2026-da iştirakı ilə bağlı rəsmi açıqlama
19:11
DÇ-2026

ABŞ-dən İranın DÇ-2026-da iştirakı ilə bağlı rəsmi açıqlama

Marko Rubio italyanların turnirə qatılma ehtimalı və viza məsələlərinə aydınlıq gətirib
PFL prezidenti Elxan Səmədov növbəti dəfə əməliyyat olunub
18:36
Azərbaycan futbolu

PFL prezidenti Elxan Səmədov növbəti dəfə əməliyyat olunub

Hadisədən sonra E.Səmədov bir neçə dəfə əməliyyat olunub
Nigeriya millisinin və “Beşiktaş”ın sabiq futbolçusu vəfat edib
18:21
Dünya futbolu

Nigeriya millisinin və “Beşiktaş”ın sabiq futbolçusu vəfat edib

Maykl Eneramonun ürəktutmasından dünyasını dəyişdiyi bildirilib
Con İrasabal: “Məncə, komanda bu mövsüm “qızıl dubl” edə bilər” - MÜSAHİBƏ
18:06
Azərbaycan futbolu

Con İrasabal: “Məncə, komanda bu mövsüm “qızıl dubl” edə bilər” - MÜSAHİBƏ

“Sabah”ın ispaniyalı keçmiş futbolçusu klubdan ayrılma səbəbini şərh edib
“Milan”ın əfsanəvi qapıçıları şou göstərdirlər - VİDEO
17:51
Futbol

“Milan”ın əfsanəvi qapıçıları şou göstərdirlər - VİDEO

Abbiati və Dida üz-üzə gəlib

Ən çox oxunanlar

Qurban Qurbanov və Həsrət Cəfərov Avropa çempionatının finalına yüksəldilər - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
21 Aprel 20:14
Güləş

Qurban Qurbanov və Həsrət Cəfərov Avropa çempionatının finalına yüksəldilər - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Avropa çempionatı aprelin 26-da başa çatacaq
Azərbaycan Kuboku: “Sabah” 2:1 hesablı qələbə ilə finala çıxdı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
22 Aprel 22:06
Futbol

Azərbaycan Kuboku: “Sabah” 2:1 hesablı qələbə ilə finala çıxdı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Tərəflər arasında baş tutan ilk görüşdə qollu heç-heçə qeydə alınmışdı
Birgül Soltanova və Jalə Əliyeva bürünc medal uğrunda güləşəcəklər - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
23 Aprel 19:51
Güləş

Birgül Soltanova və Jalə Əliyeva bürünc medal uğrunda güləşəcəklər - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Avropa çempionatı aprelin 26-da başa çatacaq
Qurban Qurbanov və Həsrət Cəfərovdan Avropa çempionatında qızıl medal - YENİLƏNİB + VİDEO
22 Aprel 22:15
Güləş

Qurban Qurbanov və Həsrət Cəfərovdan Avropa çempionatında qızıl medal - YENİLƏNİB + VİDEO

Azərbaycan güləşçilərindən möhtəşəm nəticə