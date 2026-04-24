24 Aprel 2026
ABŞ-dən İranın DÇ-2026-da iştirakı ilə bağlı rəsmi açıqlama

24 Aprel 2026 19:11
ABŞ-dən İranın DÇ-2026-da iştirakı ilə bağlı rəsmi açıqlama

ABŞ-nin dövlət katibi Marko Rubio rəsmi Vaşinqtonun İran yığmasının 2026-cı ildə keçiriləcək futbol üzrə dünya çempionatının final mərhələsində iştirakına maneçilik törətmədiyini bəyan edib. O bildirib ki, ABŞ hakimiyyəti iranlı idmançıların ölkəyə girişinə qadağa qoyulması ilə bağlı heç bir rəsmi qərar qəbul etməyib.

İdman.Biz xəbər verir ki, Rubio potensial çətinliklərin futbolçularla deyil, onları müşayiət edən şəxslərlə bağlı ola biləcəyini vurğulayıb.

“ABŞ-də heç kim İran yığmasına gəlməyin qadağan olunduğunu deməyib. Problem idmançılarda deyil, onların özləri ilə gətirmək istədikləri bəzi digər şəxslərdədir. Ola bilsin ki, biz həmin şəxslərin ölkəyə girişinə icazə verməyək, lakin bu, futbolçulara şamil olunmur”, - deyə Rubio qeyd edib.

Dövlət katibi həmçinin İranın yerini İtaliya yığmasının tutacağı ilə bağlı yayılan şayiələrə də münasibət bildirib. O qeyd edib ki, əgər İran turnirdə iştirak etməmək qərarına gəlsə, bu, onların şəxsi seçimi olacaq.

Xatırladaq ki, bir müddət əvvəl xüsusi elçi Paolo Dzampolli FIFA-ya İranın əvəzinə İtaliya namizədliyini nəzərdən keçirməyi təklif etmişdi.

Qeyd edək ki, futbol üzrə dünya çempionatı 2026-cı ilin 11 iyun - 19 iyul tarixlərində ABŞ, Meksika və Kanadanın stadionlarında keçiriləcək.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

İtaliyalılar ABŞ-nin gülünc təklifini rədd etdilər
01:11
DÇ-2026

İtaliyalılar ABŞ-nin gülünc təklifini rədd etdilər

İtaliya rəsmiləri Trampın dəvətini özlərinə təhqir bildilər
Tramp administrasiyasından gözlənilməz gediş: İran millisi ABŞ-yə dəvət olundu
18 Aprel 07:53
Futbol

Tramp administrasiyasından gözlənilməz gediş: İran millisi ABŞ-yə dəvət olundu

Endryu Culiani prezidentin iranlı futbolçuları gözlədiyini deyib
DÇ-2026-nın final oyununun fasiləsində mundialın tarixində ilk yaşanacaq
17 Aprel 14:42
DÇ-2026

DÇ-2026-nın final oyununun fasiləsində mundialın tarixində ilk yaşanacaq

FIFA prezidenti yeni formatı açıqladı
İran futbolçularının ABŞ-yə yollanacağı tarix məlum olub
17 Aprel 14:13
DÇ-2026

İran futbolçularının ABŞ-yə yollanacağı tarix məlum olub

ABŞ administrasiyası İran millisinin barədə açıqlama verib
DÇ-2026 qabağı azarkeşlərə böyük sürpriz
15 Aprel 11:51
DÇ-2026

DÇ-2026 qabağı azarkeşlərə böyük sürpriz

Nyu-Yorkdan “Metlayf” stadionuna gediş qiymətləri fantastik həddə çatacaq
İranın millisinin DÇ-2026-da iştirak ehtimalı artır
15 Aprel 10:12
DÇ-2026

İranın millisinin DÇ-2026-da iştirak ehtimalı artır

İdman naziri Əhməd Donyamali komandanın göndərilməsinə icazə verəcəklərinə eyham vurub

Ən çox oxunanlar

Qurban Qurbanov və Həsrət Cəfərov Avropa çempionatının finalına yüksəldilər - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
21 Aprel 20:14
Güləş

Qurban Qurbanov və Həsrət Cəfərov Avropa çempionatının finalına yüksəldilər - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Avropa çempionatı aprelin 26-da başa çatacaq
Azərbaycan Kuboku: “Sabah” 2:1 hesablı qələbə ilə finala çıxdı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
22 Aprel 22:06
Futbol

Azərbaycan Kuboku: “Sabah” 2:1 hesablı qələbə ilə finala çıxdı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Tərəflər arasında baş tutan ilk görüşdə qollu heç-heçə qeydə alınmışdı
Birgül Soltanova və Jalə Əliyeva bürünc medal uğrunda güləşəcəklər - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
23 Aprel 19:51
Güləş

Birgül Soltanova və Jalə Əliyeva bürünc medal uğrunda güləşəcəklər - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Avropa çempionatı aprelin 26-da başa çatacaq
Qurban Qurbanov və Həsrət Cəfərovdan Avropa çempionatında qızıl medal - YENİLƏNİB + VİDEO
22 Aprel 22:15
Güləş

Qurban Qurbanov və Həsrət Cəfərovdan Avropa çempionatında qızıl medal - YENİLƏNİB + VİDEO

Azərbaycan güləşçilərindən möhtəşəm nəticə