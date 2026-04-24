24 Aprel 2026
Almaniya Kuboku: “Ştutqart” möhtəşəm qələbə ilə finala yüksəlib - VİDEO

24 Aprel 2026 01:52
Almaniya kubokunun yarımfinal mərhələsində “Ştutqart” öz meydanında “Frayburq”u qəbul edib. “MHP Arena”da baş tutan qarşılaşma ev sahiblərinin 2:1 hesablı çətin qələbəsi ilə yekunlaşıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, matçda hesabı 28-ci dəqiqədə qonaqların futbolçusu Maksimilian Eqqeştayn açıb. Uzun müddət geridə olan meydan sahibləri 70-ci dəqiqədə Deniz Undavın qolu ilə tarazlığı bərpa ediblər. Oyunun əsas vaxtı 1:1 hesabı ilə başa çatdığı üçün əlavə dəqiqələrə keçilib.

Matçın taleyini 119-cu dəqiqədə Tiaqu Tomaş həll edib. Onun vurduğu qol “Ştutqart”ı turnirin finalına daşıyıb. Beləliklə, “Ştutqart” həlledici oyunda “Bayer”i (Leverkuzen) 2:0 hesabı ilə məğlub edən “Bavariya”nın rəqibi olub.

Qeyd edək ki, Almaniya kubokunun final qarşılaşması mayın 23-də Berlindəki Olimpiya stadionunda keçiriləcək.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Türkiyə kubokunda yarımfinalçılar məlum oldu - YENİLƏNİB
01:31
Futbol

Türkiyə kubokunda yarımfinalçılar məlum oldu - YENİLƏNİB

“Beşiktaş” və “Trabzonspor” final yolunda iddialı rəqiblərlə qarşılaşacaqlar
İtaliyalılar ABŞ-nin gülünc təklifini rədd etdilər
01:11
DÇ-2026

İtaliyalılar ABŞ-nin gülünc təklifini rədd etdilər

İtaliya rəsmiləri Trampın dəvətini özlərinə təhqir bildilər
“Atletiko” Qrizmannın əvəzləyicisini Dortmundda tapıb - FOTO
00:44
Futbol

“Atletiko” Qrizmannın əvəzləyicisini Dortmundda tapıb - FOTO

Madrid klubu Yulian Brandtı azad agent kimi heyətinə qatmağa hazırlaşır

La Liqa: Serxio Kamelyonun qolu “Rayo Valyekano”ya qələbə qazandırıb - YENİLƏNİR
00:17
Futbol

La Liqa: Serxio Kamelyonun qolu “Rayo Valyekano”ya qələbə qazandırıb - YENİLƏNİR

“Espanyol”un 2026-cı ildəki qələbə həsrəti 15 oyuna çatıb
“Mançester Siti”nin transfer hədəfləri bəlli olub
23 Aprel 23:29
Futbol

“Mançester Siti”nin transfer hədəfləri bəlli olub

“Şəhərlilər” yay transfer pəncərəsində dörd gənc istedadı heyətinə qatmağı planlaşdırır
Vinisius Mbappedən az maaş almağa razılaşdı
23 Aprel 23:01
Futbol

Vinisius Mbappedən az maaş almağa razılaşdı

Tərəflər arasında hazırda son detallar dəqiqləşdirilir

Ən çox oxunanlar

Qurban Qurbanov və Həsrət Cəfərov Avropa çempionatının finalına yüksəldilər - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
21 Aprel 20:14
Güləş

Qurban Qurbanov və Həsrət Cəfərov Avropa çempionatının finalına yüksəldilər - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Avropa çempionatı aprelin 26-da başa çatacaq
Azərbaycan Kuboku: “Sabah” 2:1 hesablı qələbə ilə finala çıxdı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
22 Aprel 22:06
Futbol

Azərbaycan Kuboku: “Sabah” 2:1 hesablı qələbə ilə finala çıxdı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Tərəflər arasında baş tutan ilk görüşdə qollu heç-heçə qeydə alınmışdı
Birgül Soltanova və Jalə Əliyeva bürünc medal uğrunda güləşəcəklər - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
23 Aprel 19:51
Güləş

Birgül Soltanova və Jalə Əliyeva bürünc medal uğrunda güləşəcəklər - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Avropa çempionatı aprelin 26-da başa çatacaq
Qurban Qurbanov və Həsrət Cəfərovdan Avropa çempionatında qızıl medal - YENİLƏNİB + VİDEO
22 Aprel 22:15
Güləş

Qurban Qurbanov və Həsrət Cəfərovdan Avropa çempionatında qızıl medal - YENİLƏNİB + VİDEO

Azərbaycan güləşçilərindən möhtəşəm nəticə