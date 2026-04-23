Türkiyə kuboku: Onananın şousu “Trabzonspor”u yarımfinala yüksəltdi

Türkiyə kubokunun dörddəbir final mərhələsində “Trabzonspor” səfərdə “Samsunspor”un qonağı olub. Normal vaxtı və əlavə dəqiqələri qolsuz bərabərliklə başa çatan mübarizənin taleyi penaltilər seriyasında həll olunub.

İdman.Biz xəbər verir ki, qarşılaşmanın 69-cu dəqiqəsində Şerif Ndiaenin qırmızı vərəqə alması ilə meydan sahibləri azlıqda qalıblar. Buna baxmayaraq, “Trabzonspor” rəqib qapısına yol tapa bilməyib və oyun penaltilər seriyasına qədər uzanıb.

“Bordo-mavililər”in qapıçısı Andre Onana penaltı atışları zamanı üç dəfə seyv edərək matçın qəhrəmanına çevrilib. Yekunda rəqibinə 3:1 hesabı ilə qalib gələn Trabzon təmsilçisi yarımfinala vəsiqəni rəsmiləşdirib.

“Trabzonspor” yarımfinal mərhələsində “Gənclərbirliyi” ilə qarşılaşacaq.

