23 Aprel 2026
Maykl Karrik “Mançester Yunayted”dəki gələcəyindən danışıb

23 Aprel 2026 22:09
Maykl Karrik “Mançester Yunayted”dəki gələcəyindən danışıb

İngiltərənin “Mançester Yunayted” futbol komandasının müvəqqəti olaraq baş məşqçi vəzifəsini icra edən Maykl Karrik klubdakı gələcəyi və daimi müqavilə ehtimalı ilə bağlı fikirlərini bölüşüb.

İdman.Biz xəbər verir ki, o, hazırda əsas diqqətini komandanın nəticələrini yaxşılaşdırmağa yönəltdiyini qeyd edib.

Mütəxəssis daimi işlə bağlı hər hansı vaxt məhdudiyyəti qoymadığını vurğulayıb:

“Daimi baş məşqçi postu üçün konkret bir vaxt təyin edib onun arxasınca qaçmıram. Hər şey zamanı gələndə bəlli olacaq. Hazırda burada olmağımın səbəbi komandaya və kluba yaxşı nəticələr qazanmaqda kömək etməkdir”.

Gələcək planları barədə danışan Karrik hazırkı vəziyyətdən razı olduğunu bildirib:

“Hazırda işlərimiz qaydasında gedir. Daha çox çalışıb daha da yaxşılaşa bilərik. Mənim hazırda bütün diqqətim yalnız buna yönəlib”.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Vinisius Mbappedən az maaş almağa razılaşdı
23:01
Futbol

Vinisius Mbappedən az maaş almağa razılaşdı

Tərəflər arasında hazırda son detallar dəqiqləşdirilir

Türkiyə kuboku: Onananın şousu “Trabzonspor”u yarımfinala yüksəltdi
22:45
Futbol

Türkiyə kuboku: Onananın şousu “Trabzonspor”u yarımfinala yüksəltdi

Qolsuz başa çatan matçın penaltı seriyasında üç seyv edən qolkiper komandasını mərhələ adladıb
La Liqada VAR-ın “Barselona” əleyhinə səhvləri açıqlandı - FOTO
22:37
Futbol

La Liqada VAR-ın “Barselona” əleyhinə səhvləri açıqlandı - FOTO

Texnologiya cari mövsümdə kataloniyalıların əleyhinə dörd dəfə yanlış qərar verib
Hakan Çalhanoğlu “İnter” qarşısına bir şərt qoydu
22:21
Futbol

Hakan Çalhanoğlu “İnter” qarşısına bir şərt qoydu

Əgər tərəflər razılığa gəlsələr, müqavilə 2028-ci ilə qədər uzadılacaq
Yamal zədəsi ilə bağlı duyğusal paylaşım edib
21:59
Futbol

Yamal zədəsi ilə bağlı duyğusal paylaşım edib

“Barselona”nın gənc ulduzu mövsümü erkən başa vurub
Arda Turanın “Şaxtyor”u çempionluğa yaxınlaşır
21:47
Futbol

Arda Turanın “Şaxtyor”u çempionluğa yaxınlaşır

Donetsk təmsilçisi səfər qələbəsi ilə ən yaxın izləyicisindən altı xal uzaqlaşıb

Ən çox oxunanlar

AFFA oyununda hakim səhvən futbolçunu qovdu və meydançaya qaytardı
21 Aprel 01:37
Azərbaycan futbolu

AFFA oyununda hakim səhvən futbolçunu qovdu və meydançaya qaytardı

Qərar 15 dəqiqə sonra dəyişdirildi

Qurban Qurbanov və Həsrət Cəfərov Avropa çempionatının finalına yüksəldilər - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
21 Aprel 20:14
Güləş

Qurban Qurbanov və Həsrət Cəfərov Avropa çempionatının finalına yüksəldilər - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Avropa çempionatı aprelin 26-da başa çatacaq
Azərbaycan Kuboku: “Sabah” 2:1 hesablı qələbə ilə finala çıxdı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
22 Aprel 22:06
Futbol

Azərbaycan Kuboku: “Sabah” 2:1 hesablı qələbə ilə finala çıxdı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Tərəflər arasında baş tutan ilk görüşdə qollu heç-heçə qeydə alınmışdı
Qurban Qurbanov və Həsrət Cəfərovdan Avropa çempionatında qızıl medal - YENİLƏNİB + VİDEO
22 Aprel 22:15
Güləş

Qurban Qurbanov və Həsrət Cəfərovdan Avropa çempionatında qızıl medal - YENİLƏNİB + VİDEO

Azərbaycan güləşçilərindən möhtəşəm nəticə